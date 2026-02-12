上白石萌音、5年ぶりエッセイ集『そもそも』発売決定！第2の故郷・メキシコでの撮り下ろし＆本人撮影カットも満載 | RBB TODAY

11月10日、上白石萌音のエッセイ集第2弾『そもそも』（NHK出版）が発売される。

上白石萌音 最新エッセイ集『そもそも』撮影：山本あゆみ（C）NHK出版

同作は、ベストセラーとなった前作『いろいろ』から5年ぶりとなるエッセイ集だ。さまざまな物事の起点やきっかけをテーマに、上白石にとっての様々な「そもそも」を綴ったエッセイのほか、小学生時代を過ごした「第2の故郷」メキシコ再訪の記録、創作のイマジネーションに富んだ掌編小説などで構成される。

全224ページ・オールカラーで構成された本書には、これまで本人が撮影してきた写真に加え、フォトグラファー・山本あゆみ氏がメキシコで撮り下ろした写真も収録されており、現地の空気感と上白石の等身大の表情を鮮やかに切り取っている。

上白石は「ありがたいことに、第2弾です。第2の故郷への里帰りもできました。拍車のかかった遅筆で、じっくりと紡いでおります。どうぞよろしくお願いします！」とコメントを寄せている。

販売形態については、通常版の初版限定で特製ポストカードが付属するほか、Amazonでは限定オリジナルカバーバージョンを、上白石萌音オフィシャルオンラインショップでは特製オリジナルパスポート特典付きを、それぞれ数量限定で販売する予定だ。

さらに、本編未掲載の撮り下ろし写真で構成したミニフォトブックや、特製スリーブケースなどが付いた特装版も数量限定で販売される。特装版の定価は3,850円（税込）。