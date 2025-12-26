チョコプラ、元旦生放送のNHK特番で司会に決定！大河ドラマ『豊臣兄弟！』ゆかりの地からの中継も | RBB TODAY

2026年1月1日（木）午前9時5分から、チョコレートプラネット＆浅野里香アナウンサーが司会を務める元日の特別番組『新年！福めぐりニッポン』（NHK総合）が生放送される。

同番組は、2026年の元日に日本各地からの生中継で、とびっきりの「福」を探す内容。大型バスから眺めるちょっとレアな“元日の東京”の風景紹介をはじめ、京都の世界文化遺産の神社に登場する干支の“神馬”、しまなみ海道や大河ドラマ『豊臣兄弟！』ゆかりの地からの中継などが予定されている。さらに、スタジオからは迫力の鉄棒ダンスや驚きのマジックなど、多彩な芸を届ける。

出演者は、司会のチョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）のほか、高橋克実、磯山さやか、影山優佳、岡田圭右（ますだおかだ）、浜口京子、河合郁人、大原千鶴、本田望結、山本博（ロバート）、倉沢杏菜、尾形貴弘（パンサー）らが名を連ねる。

チョコレートプラネットは「なんと我々チョコプラが新年最初の日に、およそ3時間の生放送番組の司会を務めさせていただくことになりました！ この大役に、“どんだけ～”と視聴者の皆さんが驚くような司会ぶりでお応えしたいと張り切っています！ なにしろ生放送。僕たちと同じ時間を共有し、この一年を皆でハッピーなものにしていきましょう！」とコメントを寄せている。