齋藤飛鳥、ガーリーなデニムスタイルで『ar』表紙に登場！「メロあすか」テーマで大人びた表情を収録 | RBB TODAY

齋藤飛鳥、ガーリーなデニムスタイルで『ar』表紙に登場！「メロあすか」テーマで大人びた表情を収録

『ar』3月号（C）主婦と生活社
　12日に発売される、ファッション誌『ar』3月号（主婦と生活社）の表紙を齋藤飛鳥が飾っている。

　齋藤が同誌に登場するのは約1年ぶりで、今回で3度目の表紙となる 。誌面では「メロあすか」をテーマに、少し大人になった彼女の「今」にクローズアップ 。近況報告やこだわりの美容事情、今LOVEなものまで「とれたてあすか」を届けるほか、ボール遊びをしながら撮影した貴重なシーンなどを含めた8ページで構成されている。

　特集「スキンケア革命」には、俳優の山田杏奈が登場する 。山田の潤いのある肌を超・至近距離で撮影し、透明感あふれるショットや、猫の帽子をかぶった甘い雰囲気のカットなど、同誌ならではの表情に注目が集まる。

　また、HYBEが手掛ける7人組J-POPボーイズグループ・aoenから、琉楓、雅久、輝が登場 。パワフルなダンスで魅せる筋肉美にフォーカスした企画「眺める青春マッスル」では、それぞれのボディが際立つソロショットに加え、3人の仲睦まじい様子も収録された6ページの特集となっている。

　本田翼は「春きゅんデニム」企画に登場 。同誌のファッションリーダーとして、この春注目のデニムをヘルシーかつ色っぽく着こなしている。「ばっさー」がリアルに気になるデニムスタイルや、デニムに映える肌見せのコーディネートを紹介する。

　今号より、俳優・畑芽育の連載がスタートした 。これまで同誌に出演するたびに反響を呼んでいた畑。記念すべき第1回は、彼女をあらゆる角度から深掘りする内容で、あざとくピュアな表情とともに彼女の魅力に迫る。 　

　憧れブランドを紹介する連載「ラグジュリアスな日」には、安斉星来が登場。今回はイヴ・サンローランを纏い、大胆なコーディネートを披露。美しいボディラインと脚が際立つショットとなっている。

　人気連載も見逃せない。大原優乃がトレンドアイテムを着こなし東京を巡る連載「ゆーのー?」では、「ショートアウター」×月島をテーマに撮影。引き締まった腹筋が覗くスタイルや、華奢なボディとオーバーサイズアウターのギャップある姿が掲載されている。

　THE RAMPAGEの吉野北人の連載「HOKUTOIRO」では、「チョコレートタイム」をテーマに甘い雰囲気の吉野が登場。「気づけばarでの連載も5年が経ちました」と振り返り、チョコレート作りに挑戦するショットと共に、今後の活動についてのインタビューが掲載されている。 　

　阿部顕嵐の連載「顕嵐のカケラ」は「MUSIC」がテーマ。ノスタルジックなスタイルと共に、自身の音楽ヒストリーや知られざる原点、No.1恋愛ソングなどを語っている。


《アルファ村上》

