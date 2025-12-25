ケンタッキー、チキンフィレ＆和カツがランチメニューとして登場！ポテトが付いて550円 | RBB TODAY

ケンタッキーフライドチキンは、全国のKFC店舗で毎日10時から15時まで提供している「ケンタランチ」に、新たなセットメニューとして「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」を2026年1月5日から販売する。

「ケンタランチ550コンビ」イメージ

新登場の「550コンビ」は、各バーガーに「ポテト（S）」が付いて550円で提供されるセットで、単品の積み上げ価格（730円）と比べて180円お得となる。なお、この「550コンビ」は今後、「ケンタランチ」の定番ラインアップとして継続的に提供される。

「チキンフィレバーガー」は、11種類のハーブ&スパイスで味付けしたジューシーなチキンフィレに、シャキシャキのレタスとオリーブオイル入りマヨソースを合わせた、長く愛される王道の味わいだ。

一方、「和カツ」の愛称で親しまれる「和風チキンカツバーガー」は、ボリューム満点のチキンカツに、醤油風味のてりやきソース、特製マヨソース、千切りキャベツを組み合わせた、食べごたえのある和風テイストが特徴となっている。

「和風チキンカツバーガーコンビ」550円(単品積上げ価格730円)

どちらのバーガーとも相性抜群のKFCの「ポテト」は、やや太めにカットした、やわらかくホクホクとした食感が魅力のフライドポテトだ。

販売時間は毎日10時から15時のランチタイム限定。実施店舗は全国のKFC店舗だが、一部店舗では取り扱いがない場合がある。またデリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある。