韓国グラドル ピョ・ウンジ、エヴァ・アスカコスプレで冬コミケ参戦告知！ | RBB TODAY

韓国の人気グラビアアイドル、ピョ・ウンジが29日、自身の公式Xを更新。12月30日、31日に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット107」の参加を告知した。
この日、ピョ・ウンジは「ただいま さっき東京に着きました 明日からいよいよ冬コミ！暖かくしてきてね」と報告。1日目となる30日は『エヴァンゲリオン』のアスカのコスプレで参加し、2日目となる31日は東V09abにいることを伝えた。続けて30日、ピョ・ウンジはアスカのコスプレ姿の写真とともに「今東京ビッグサイトに向かってます 12時頃を目指して屋上にいきますので撮影しに来てくださいね」と報告した。
この投稿にファンからは「体に気をつけて楽しんでね」「おかえりなさい」「アスカ見たいなぁ カイロは必須だよ」といった声が寄せられている。
