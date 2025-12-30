 韓国グラドル ピョ・ウンジ、エヴァ・アスカコスプレで冬コミケ参戦告知！ | RBB TODAY
韓国グラドル ピョ・ウンジ、エヴァ・アスカコスプレで冬コミケ参戦告知！

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　韓国の人気グラビアアイドル、ピョ・ウンジが29日、自身の公式Xを更新。12月30日、31日に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット107」の参加を告知した。

　この日、ピョ・ウンジは「ただいま　さっき東京に着きました　明日からいよいよ冬コミ！暖かくしてきてね」と報告。1日目となる30日は『エヴァンゲリオン』のアスカのコスプレで参加し、2日目となる31日は東V09abにいることを伝えた。続けて30日、ピョ・ウンジはアスカのコスプレ姿の写真とともに「今東京ビッグサイトに向かってます　12時頃を目指して屋上にいきますので撮影しに来てくださいね」と報告した。

　この投稿にファンからは「体に気をつけて楽しんでね」「おかえりなさい」「アスカ見たいなぁ　カイロは必須だよ」といった声が寄せられている。


《平木昌宏》

