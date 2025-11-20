中島美嘉、2026年アジアツアー開催決定！バンドに生演奏ストリングスを加えた特別編成で名曲披露 | RBB TODAY

中島美嘉が、2026年にアジアツアー『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』を開催することが決定した。今回のツアーは、3月14日のマカオ・The Londoner Arenaを起点に、アジア各都市を回る大規模ツアーとなる。
同ツアーでは、バンドに生演奏のストリングスを加えた特別編成を採用。長年愛されてきた代表曲から最新作まで、楽曲の魅力をより豊かに引き出すアレンジで披露される予定だ。さらに、中国本土及びシンガポールでの公演も調整中で、チケット情報および追加公演の詳細は追って発表される。ツアー日程は以下の通り
【MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026】
2026年
3月14日（土） マカオ・The Londoner Arena
5月9日（土） バンコク・THUNDERDOME
5月16日（土）・17日（日） 台北・TAIPEI MUSIC CENTER
6月6日（土） クアラルンプール・Idea Live Arena
6月13日（土） ソウル・KINTEX
6月21日（日） 大阪・NHK大阪ホール
9月26日（土） 東京・LINE CUBE SHIBUYA
