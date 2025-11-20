中島美嘉、2026年アジアツアー開催決定！バンドに生演奏ストリングスを加えた特別編成で名曲披露 | RBB TODAY

中島美嘉が、2026年にアジアツアー『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』を開催することが決定した。今回のツアーは、3月14日のマカオ・The Londoner Arenaを起点に、アジア各都市を回る大規模ツアーとなる。

同ツアーでは、バンドに生演奏のストリングスを加えた特別編成を採用。長年愛されてきた代表曲から最新作まで、楽曲の魅力をより豊かに引き出すアレンジで披露される予定だ。さらに、中国本土及びシンガポールでの公演も調整中で、チケット情報および追加公演の詳細は追って発表される。ツアー日程は以下の通り

【MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026】

2026年

3月14日（土） マカオ・The Londoner Arena

5月9日（土） バンコク・THUNDERDOME

5月16日（土）・17日（日） 台北・TAIPEI MUSIC CENTER

6月6日（土） クアラルンプール・Idea Live Arena

6月13日（土） ソウル・KINTEX

6月21日（日） 大阪・NHK大阪ホール

9月26日（土） 東京・LINE CUBE SHIBUYA