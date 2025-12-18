メンバーを育てるの？ BLACKPINKと「たまごっち」がコラボ、“オリジナルたまごっち”販売決定 | RBB TODAY

BLACKPINKと「たまごっち」のコラボレーションが実現した。

12月18日、YGエンターテインメント傘下のYGプラスは、BLACKPINKとグローバル玩具ブランドのたまごっちがタッグを組み、「BLACKPINKオリジナルたまごっち」を発表すると明らかにした。

「BLACKPINKオリジナルたまごっち」は、12月23日より韓国版カカオトークのギフト機能を通じて販売される。

2026年に公開予定の「BLACKPINK×たまごっち」公式コラボレーションの追加ラインアップに含まれるプレローンチ製品で、希少性とコレクション性を強調したコレクタブルデバイスとして企画された。

近年、たまごっちはレトロやキダルト（大人の子ども趣味）トレンドの広がりと相まって、海外でも再評価されており、オフラインのポップアップや限定ラインアップを中心に、ファンダムを基盤とした需要が着実に拡大している。

（画像＝YGプラス）BLACKPINKと「たまごっち」

そこに世界的な影響力を持つBLACKPINKのグローバルファン層が加わることで、「BLACKPINKオリジナルたまごっち」も発売と同時に高い関心を集める見通しだ。

YGプラスの関係者は「BLACKPINKのアイコニックなブランドパワーと、たまごっちのレトロな感性が出会い、単なる玩具を超えたコレクタブルアイテムへと広がることを期待している」とし、「韓国内プラットフォームを通じた先行販売が、消費者との接点拡大にも寄与するだろう」と語った。

