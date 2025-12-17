 ゴディバが京都・上賀茂神社と共同企画チョコ！縁起物の貴重なコレクション詰め合わせ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ゴディバが京都・上賀茂神社と共同企画チョコ！縁起物の貴重なコレクション詰め合わせ

ライフ グルメ
注目記事
「ニューイヤー フォーチュン アソートメント」（6粒入）
  • 「ニューイヤー フォーチュン アソートメント」（6粒入）
  • 「ニューイヤー フォーチュン アソートメント」（3粒入）
  • 限定チョコレート
  • ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ
  • ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ
  • ミルク ヘーゼルナッツ プラリネ
  • ミルク ヘーゼルナッツ プラリネ
  • ダーク キャラメル

　ゴディバが「ニューイヤー フォーチュン コレクション」を2025年12月19日から2026年1月7日まで全国のゴディバショップ、GODIVA caféおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。

「ニューイヤー フォーチュン アソートメント 3粒入」1,674円（税込）

世田谷ライフmagazine No.95 2025年12月号 (EDITORS)
￥900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

東京カレンダー 2026年 1月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　同商品は、年の初めに白馬を見ると一年の邪気が祓われるという故事に由来する宮中の儀式「白馬節会(あおうまのせちえ)」を神事化した白馬奏覧神事を行う京都・上賀茂神社との共同企画。午年を迎えるにあたっての「うまくいくメッセージ」をセットした。

上賀茂神社

　ゴディバ100周年の2026年、馬のロゴのゴディバから午年の始まりに贈る限定コレクションとなる。白馬をデザインしたパッケージに、馬に乗ったレディ・ゴディバをデザインしたチョコレートを詰め合わせた。

　限定チョコレートは3種類を用意。「ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ」は甘酸っぱくさわやかな味わいのラズベリーオレンジガナッシュをホワイトチョコレートで包み、酸味と甘味のハーモニーが絶妙の一粒だ。

ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ
ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ

　「ミルク ヘーゼルナッツ プラリネ」はピエモンテ産の香ばしいヘーゼルナッツを使ったプラリネをミルクチョコレートで包んだ。ミルクチョコレートのやさしい甘みとともにヘーゼルナッツの芳醇な香りとコクを存分に楽しめる一粒となっている。

ミルク ヘーゼルナッツ プラリネ
ミルク ヘーゼルナッツ プラリネ

　「ダーク キャラメル」は塩味の効いたキャラメルガナッシュをダークチョコレートで包み、ほどよい甘さの大人っぽい味わいに仕上げた一粒だ。

ダーク キャラメル
ダーク キャラメル

　レディ・ゴディバをデザインしたホワイトチョコレートに淡いブルーのハートが付いていたら大当たりで、とてもうまくいく一年となるという。

限定チョコレート

　上賀茂神社のメッセージが書かれた「9頭の馬が行く」で「うまくいく」とシャレの効いた絵馬形カードは、午年の縁起物として持つことができる。メッセージは全部で4種類あり、どんなメッセージかは箱を開けてからのお楽しみとなっている。

　商品は「ニューイヤー フォーチュン アソートメント 3粒入」が1674円、「ニューイヤー フォーチュン アソートメント 6粒入」が3078円(いずれも税込)で販売する。

《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top