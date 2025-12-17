鉄道を貸し切って滋賀・甲賀市の地酒を堪能！近江鉄道「地酒電車」で2026年2月に日本酒飲み放題ツアー開催 | RBB TODAY

近江トラベルは、近江鉄道を貸し切って甲賀市の地酒を堪能できる特別ツアー「地酒電車 甲賀市版」を2026年2月11日に運行する。

近江鉄道 地酒電車 甲賀市版

同ツアーは甲賀市内の9つの酒蔵が誇る地酒を列車内で飲み放題で楽しめる1日限定の企画だ。料金は1人7500円で、地酒飲み放題、オリジナル弁当、酒蔵見学、さらに参加9蔵元のいずれかの日本酒720ml1本が土産として付く。

参加できる9蔵元は、美冨久酒造(代表銘柄「美冨久」「三連星」)、笑四季酒造(「笑四季」)、藤本酒造(「神開」)、西田酒造(「酔小町」)、滋賀酒造(「貴生娘」)、安井酒造場(「初桜」)、田中酒造(「春乃峰」)、望月酒造(「寿々兜」)、瀬古酒造(「忍者」)だ。

当日は午前10時にJR貴生川駅南口バスターミナルに集合。バスで美冨久酒造と藤本酒造を見学する。午後1時56分から近江鉄道の地酒電車に乗車し、貴生川駅と日野駅を往復しながら車内で地酒と弁当を楽しむ。午後3時44分に貴生川駅で解散となる。

定員は大人70名限定で先着順となる。申し込みはウェブサイトからクレジット決済のみで受け付ける。出発日の10日前からキャンセル料が発生する。添乗員付きで、旅行傷害保険は別途500円が必要だ。