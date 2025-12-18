SEVENTEEN公式キャラ・MINITEEN、初のテーマカフェが始動！東京・愛知会場が本日（18日）オープン | RBB TODAY

SEVENTEENの公式キャラクター・MINITEEN初のテーマカフェ「MINITEEN CAFÉ」が、本日12月18日より東京および愛知会場でオープンした。

「MINITEEN CAFÉ」は、SEVENTEENメンバーがデザインに直接参加した全13キャラクターで構成されるオリジナルキャラクター「MINITEEN」をテーマにした初のカフェ。華やかでフォトジェニックなドリンクやフードメニューに加え、ここでしか手に入らないカフェオリジナルアイテムや特典が用意されている。

店内に足を踏み入れると、一面にMINITEENがあしらわれた愛らしい空間が広がる。カフェエリアの壁面にはMINITEENが集合したビジュアルが飾られ、各テーブルにもMINITEENのデザインが施されている。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

イラスト展示だけでなく、店内ではSEVENTEENのミュージックビデオやMINITEENの映像が常時上映されており、訪れるだけでSEVENTEENとMINITEENの世界観に没入できる演出となっている。

カフェメニューの中でも特におすすめなのが「Happy Box Plate」。たまごとバジルツナマヨのサンドイッチプレートで、上から見るとパーティークラッカーを鳴らした瞬間を思わせるデザインが特徴。見た目にも楽しく、気分が高まる一品だ。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

また、ライチ風味のテイクアウトドリンクは、MINITEENがプリントされた3種類のオリジナルボトルから選ぶことができ、ボトルはそのまま持ち帰りが可能。自宅や外出先など、さまざまなシーンで使用できるのも魅力となっている。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

物販コーナーでは、今回のカフェ限定アイテムを販売。中でも各MINITEENがデザインされた全13種の「巾着」は注目アイテムだ。

さらに、カフェで税込3300円以上購入した来店者には、MINITEENデザインのオリジナルショッパーがプレゼントされる。※アイテムはWeverse Shopでも購入可能。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

この機会にぜひ「MINITEEN CAFÉ」を訪れ、MINITEENの世界観を体感してほしい。

なお、SEVENTEENは現在、ワールドツアー日本公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」の最終公演となる福岡公演を今週末に控えている。

【「MINITEEN CAFÉ」開催概要】

■ 東京／表参道 BOX cafe&space 表参道店

開催期間：2025年12月18日（木）～2026年1月25日（日）

住所：東京都渋谷区神宮前5-13-2 パインアンダーフラット地下1階

■ 愛知／名古屋 BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店

開催期間：2025年12月18日（木）～2026年2月8日（日）

住所：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート1階

■ 大阪／梅田 BOX cafe&space HEP FIVE店

開催期間：2025年12月25日（木）～2026年2月15日（日）

住所：大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階

■ 予約方法 ・事前予約金：880円（税込）

※予約は先着順

※チケット1枚につきシステム手数料110円が別途必要

