元カレとの“ドロ沼”後の自身の熱愛説はうやむやなままだが…実の妹が妊娠したヘリ、叔母になる | RBB TODAY

ガールズグループGirl's Day出身の女優ヘリが、叔母になる。

ヘリの実妹であるイ・ヘリムは12月17日、自身のSNSに「私は授かりました。ベビー人間を」という文章とともに、胎児の超音波写真を公開し、妊娠を報告した。

妊娠の知らせを伝えたイ・ヘリムは、「だいぶヒューマン（human）らしくなってきたピヨちゃん」と付け加え、胎名も明かした。

ヘリはコメント欄に「ピヨピヨ」と書き込み、妹の妊娠を祝福した。

イ・ヘリムは11月2日、10年間交際してきた一般男性と結婚式を挙げた。式当日、結婚する妹の姿を見て、ヘリが涙を流す様子が話題を集めた。

（写真提供＝OSEN）ヘリ

一方、ヘリは今年7月、ダンサーのウテとの熱愛説に包まれた。

これまで、16歳年上のH.O.T出身のトニー・アン、7年間にわたる交際を続けた俳優リュ・ジュンヨルとの熱愛を認めてきたヘリ。特に俳優リュ・ジュンヨルとの破局後には、二股説などをめぐる騒動が取り沙汰された。そんな経験からか、今回の熱愛説に対しては否定も肯定もせず、“確認不可”という立場を守り続けている。

なお、ヘリは10月19日に初放送を迎えるtvN『応答せよ1988』10周年特番を通じて、視聴者と再び会う予定だ。

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』（2015年）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年）、ドラマ『ファイティン♡ガール！～Miss Lee～』（2019年）、映画『私のボクサー』（2019年）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。

