織田信成、運転中の接触事故を報告「私の不注意によるもの」 | RBB TODAY

16日、プロフィギュアスケーターの織田信成が自身の公式Xを更新し、車を運転中に接触事故を起こしたことを報告した。

織田は「ご報告」として、「昨日、私が運転していた車両が渋滞中の徐行状況下で接触事故を起こしました」と経緯を説明。事故発生後は速やかに車両を停止させ、警察への連絡や現場での対応など、適切な処置をとったという。

今回の事故について、織田は「私の不注意によるものであり、深く反省しております」と謝罪。「今後は運転時の安全確認をより一層徹底し、再発防止に努めてまいります」と、再発防止を誓った。

この投稿には、「びっくりした… 詳細が分からないけど気をつけて」「お怪我はなかったですか」「誰も怪我ないぽいし、であればよかったで。 気をつけや！応援しとるで！」など、心配や安否を気遣うコメントが寄せられている。