のん、藤木直人の“人生初マラソン”完走を祝福！「すごすぎる…！有言実行ですね！」 | RBB TODAY

のん、藤木直人の“人生初マラソン”完走を祝福！「すごすぎる…！有言実行ですね！」

のん【撮影／中村好伸】
　16日、俳優でアーティストののんが自身のXを更新。俳優・藤木直人の「JALホノルルマラソン2025」完走を祝福した。


　14日（現地時間）にハワイ・ホノルルで開催された「JALホノルルマラソン2025」にて、人生初のマラソンに挑戦した藤木。大会前、藤木はスタッフ公式Xを通じて動画で「あいにくの雨でどうなるかわかんないんですけれど、這ってでもゴールするぞ！」と意気込んでいた。そして本番当日、同アカウントが投稿を更新し「JALホノルルマラソン2025　藤木直人　無事に完走しましたー！！」と報告。フィニッシュタイムは4時間23分26秒で、投稿にはメダルを片手に喜ぶ藤木の写真が添えられていた。

　この投稿を引用し、のんは「すごすぎる…！有言実行ですね！　のん」と祝福。のんのファンからも「53歳で初のフルマラソンで完走は立派すぎます！」「藤木さん素晴らしいタイム、おめでとう御座います！」「く～、有言実行してのんちゃんに褒められたいものですな。羨ましい。」といった声が寄せられている。


《平木昌宏》

