横田真悠＆BE:FIRST・LEOの熱愛報道にファン「同年代との真剣交際最高」「マジ推せる」 | RBB TODAY

12日、週刊誌『FRIDAY』（講談社）が、BE:FIRST・LEOとモデルで女優の横田真悠の熱愛を報じた。この報道を受け、ファンからは驚きと祝福の声が沸き起こっている。

この日、同誌は【スクープ】『BE:FIRST』LEOが真剣交際！“出川ガールズ”の人気モデルと「半同棲生活」と題した記事を公開。二人が交際しており、半同棲状態であることを報じた。

報道を受け、ファンからは「ちゃんと同年代と恋愛する感じ、マジ推せる！」「幸せになってくれー！」「同年代との「真剣交際」最高」「ただただ微笑ましい」など二人を祝福する声が寄せられている。

BE:FIRST・LEOは1998年9月8日生まれ、東京都出身。2021年、SKY-HI主催のボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』を経て、7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーとしてデビュー。2024年にはTBS系『ラヴィット！』の「ラヴィット！ファミリー」金曜担当に抜擢された。

横田は1999年6月30日生まれ、東京都出身。「ミスセブンティーン2014」のグランプリに選ばれ芸能界入りし、雑誌『Seventeen』や『non-no』の専属モデルとして活躍。2019年のドラマ『3年A組-今から皆さんは、人質です-』で女優デビューを果たすと、バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ!』では「出川ガールズ」の一員としてもブレイク。2024年のドラマ『西園寺さんは家事をしない』や、2025年のドラマ『アンサンブル』に出演している。

※『FRIDAY』が報じたBE:FIRST・LEO&横田真悠の半同棲報道（FRIDAYの公式Xより）