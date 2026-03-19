有吉弘行、「サン！シャイン」卒業のカンニング竹山イジリ「何の感情も湧きません」 | RBB TODAY

お笑いタレントのカンニング竹山が3月18日にワイド番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）の卒業を報告。これに対し、タレントの有吉弘行が皮肉を贈った。

竹山はコメンテーターとして「サン！シャイン」に出演していた。

竹山は18日にXで「サンシャイン卒業！」と報告し、番組スタッフから贈られたと思われる粗品の写真を公開。「みんなサンキュー！バイバイ」とつづった。

これに対し、有吉は引用で、「すごく不思議です！何の感情も湧きません先輩！」と皮肉をつづっていた。

なお、竹山は有吉の皮肉に対し同じように引用で、「月2回だけの登校でバレずに楽しくやってたら廃校になるので全員卒業になったわ！」とつづり、お前お笑い学園沢山経営してるらしいな？ 入学させてください。お笑い免許は持ってませんが」と返していた。



※有吉弘行、「サン！シャイン」卒業のカンニング竹山に皮肉

