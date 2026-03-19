こっちのけんと、「新しい命が誕生いたしました」第1子誕生を報告 | RBB TODAY

歌手のこっちのけんとが3月18日にXを更新し第1子が誕生したことを報告した。

こっちのけんとは2024年2月14日に結婚を発表していた。

こっちのけんとは18日、「皆さまへ」「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました」と第一子の誕生を報告し、赤ちゃんを抱いた自身のイラスト画像を公開。「感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。

また、こっちのけんとは「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです」と楽しんで子育てをしていることを明かし、「赤ちゃんおもしろすぎです」とコメントした。

こっちのけんとは、「家族共々色んなことを目指して参ります」とし、「温かいお見守りをいただけますと幸いです。今後ともよろしくです」と呼びかけていた。

さらにこっちのけんとは19日にも公式Xを更新し、NHK Eテレ「おとうさんといっしょ」に「あるけまっすぐパレード」という楽曲を提供したことを報告。

こっちのけんとは、「この楽曲提供のお話をいただいた時、まだ誰にも言ってませんでしたがちょうど妻と僕との間に赤ちゃんを授かっておりました」と明かし、「こんな奇跡的な機会はないなと思い書き下ろしました」と思いをつづった。

また、「とにかくマルバツ関係なく、思い付きで突き進んでみる事の大切さを詰め込みました。この曲と共に目標やゴールまでまっすぐ突き進んでくれたら嬉しいです！！！」とコメントしていた。

※こっちのけんとが第1子誕生を報告

