Stray Kids・チャンビン（26）、約10億円の部屋を全額現金で購入！東方神起メンバーも住むマンション | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、チャンビンがソウル狎鴎亭（アックジョン）の高級マンションを全額現金で購入し、並外れた財力を証明した。

3月19日、不動産登記簿謄本によると、チャンビンは2025年2月、ソウル江南（カンナム）区狎鴎亭洞の現代（ヒョンデ）マンション（1～2次）の専有面積198㎡の一室を単独名義で購入した。

【写真】チャンビン、プライベートで大阪満喫

根抵当権が設定されていない点から、94億ウォン（約10億円）を全額現金で支払ったものと見られる。

この団地は、狎鴎亭再開発第3区域に属する核心的な立地で、今後は地下5階～地上最高65階、約5000世帯のマンモス団地へと生まれ変わる予定だ。総工費だけで5兆5000億ウォン（約6050億円）に達する、いわゆる「再開発の代表地」とされる場所である。

特に、チャンビンが購入した部屋は、漢江（ハンガン）を見渡すことができるロイヤル棟・ロイヤル階であることが知られている。

同等の部屋が2025年127億ウォン（約14億円）で取引されたことと比較すると、約30億ウォン以上低い価格で購入した計算になり、現在の最低売り出し価格と比較しても10億ウォン以上割安だ。

（写真提供＝OSEN）チャンビン

狎鴎亭現代マンションは、タレントのユ・ジェソクをはじめ、東方神起のチャンミンら、芸能人が好む代表的な居住地としても有名だ。

現在、この地域は土地取引許可区域に指定されており、居住義務があるため、チャンビンもやはりここに住む可能性が高い。

1999年生まれのチャンビンは、2018年にStray Kidsとしてデビューし、グローバルに活躍中だ。Stray Kidsは、アメリカのビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」で8作品連続1位を記録し、K-POPを代表するアーティストとして確固たる地位を築いた。

なお、Stray Kidsは来る3月25日、新しいデジタルシングル『星、光（STAY）』をリリースする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】“筋肉担当”チャンビン、体格の良さ際立つ衣装SHOT

■【写真】チャンビン、圧倒的カリスマ性

■【写真】「鼻血が…」チャンビン、ビーチで開放的に