奈月セナ、色気たっぷりな写真集表紙カットを公開！時代を超えて輝く女性を表現 | RBB TODAY

 奈月セナ、色気たっぷりな写真集表紙カットを公開！時代を超えて輝く女性を表現
奈月セナ、色気たっぷりな写真集表紙カットを公開！時代を超えて輝く女性を表現

『奈月セナ写真集　MADONNA』表紙
　2025年12月23日に発売される女優・グラビアモデルの奈月セナ最新写真集『MADONNA』（発行：イマジカインフォス／発売：主婦の友社）の表紙カットが公開された。


奈月セナ写真集 MADONNA
￥4,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

FLASHデジタル写真集　奈月セナ　愛のために
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　写真家のTim Galloと共に制作された同作は、2024年の写真集『SILK of the MOON』に続く作品。様々な時代の「マドンナ像」へ挑戦した。

　イマジカインフォスのオンラインショップ・インフォスクエアでは、B2判ポスターが特典として付く。発売記念イベントも実施される。2026年1月10日にソフマップAKIBA アミューズメント館、1月11日に書泉ブックタワーで開催。1冊券、3冊券、5冊券があり、それぞれサイン入り写真集の手渡しや握手、ツーショットチェキ、スマートフォン等携帯電話による撮影などの特典が用意されている。

　奈月は「60～90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、彼女たちの放っていた『情熱』と『本能』を追いかけました。時代を超えて輝く女性の姿を、わたしの中に映しています。新しい自分を見つけるような撮影でした。見てくれる人それぞれの中にも、きっと『あなたのMadonna』がいると思う。この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。是非お手元に!」とコメントしている。


《アルファ村上》

