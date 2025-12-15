“入隊中”SEVENTEEN・ホシ、G-DRAGON公演を訪問！メンバーとの2SHOTも　近況が話題【PHOTO】 | RBB TODAY

入隊中のSEVENTEEN・ホシが、近況を公開した。

ホシは12月14日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、12月12日～14日にソウル・コチョクスカイドームで開催されたG-DRAGONのコンサートを訪れたホシの姿が収められている。ビーニーを被り、ステージを眺める姿が目を引く。

また、別の写真ではメンバーのミンギュと躍動感あふれる自撮り姿も披露され、コンサートを楽しんだ様子がファンを微笑ませた。

先立ってホシは、14日午前に「Weverse」でライブ配信を行い、新兵慰労休暇をもらい、入隊後初の休暇を取得したことを明かしていた。

（写真＝ホシInstagram）2枚目ミンギュ（左）とホシ

なお、ホシは9月16日に新兵訓練所に入所し、陸軍現役として服務中で、除隊日は2027年3月15日の予定だ。

◇ホシ プロフィール

1996年6月15日生まれ。本名クォン・スニョン。2015年5月26日にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。メインダンサーで、パフォーマンスチームのチームリーダーを担当している。「ホシ」という活動名は、「パフォーマンス時の目が虎に似てる」という理由から、韓国語で虎を表す「ホランイ」と視線を表す「シソン」の頭文字をかけ合わせて誕生したもの。日本のテレビ番組に出演した際には日本語のコメントを心がける姿がたびたび見られ、努力家でファン思いな一面も支持されている。

■【画像】ホシ、入隊で“丸刈り”姿公開

■【写真】ホシ、原宿に降臨！

■【写真】「やば…」ホシの“素肌スーツ姿”