尾碕真花、6年ぶりの写真集で“過去の自分”にエール「こんな風になれるから大丈夫」 | RBB TODAY

14日、女優・尾碕真花がセカンド写真集『わー!!!』（東京ニュース通信社刊）の発売記念会見に登壇。報道陣の囲み取材に応じ、作品に込めた思いや撮影エピソードを語った。

尾碕真花【撮影／平木昌宏】

尾碕真花セカンド写真集『わー!!!』（東京ニュース通信社刊）

尾碕は2000年生まれの25歳。2012年に第13回全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞し、芸能界デビュー。2025年1月放送のドラマ『コールミー・バイ・ノーネーム』（MBS）で連続ドラマ初主演を果たし、同年7月には『シンデレラ クロゼット』（TBS系）や『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）にも出演するなど注目を集めている。

今回の写真集で撮影を手掛けたのは、『コールミー・バイ・ノーネーム』で監督を務めた枝優花。“2人旅”をテーマに韓国でロケを実施し、市場で海鮮の食べ歩きをしたり、漢江でラーメンを食べたりと、旅先でのリラックスした姿が収められている。尾碕にとって、同作は6年ぶりに発売する写真集となる。

念願の枝監督とのタッグに、尾碕は「尊敬してやまない枝さんに撮っていただけるということで、すごく嬉しかった」と笑顔。「私自身も知らなかったような一面を引き出してくださるんじゃないかなと思って、すごくワクワクした気持ちでいっぱいでした」と撮影前の期待を明かした。

タイトルの『わー!!!』は尾碕自身が提案したもの。「私、よく口癖で“わー”って言うんです。嬉しい時も、美味しそうなものを見た時も、“わー、美味しそう”って」と理由を説明した一方で、「今回はタイトルにあまり意味を持たせたくないなと思っていて」とも告白。「大好きな人たちと行った旅の思い出をアルバムで見せているような、共有フォルダを見せているような写真集にしたかった。『尾碕真花ってこういう人なんです！』ってゴリ押ししたくなかった」とタイトルに込めた思いを明かした。

お気に入りカットについては2つ挙げ、1つ目は普段と雰囲気がガラッと変わるメイクとスタイリングに挑戦したページだという。「こういうメイク、普段やってみたかったんですけど挑戦できたことがなかったので。撮影中も気分が上がって楽しかったですし、上がってきた写真を見た時に『これだ！好きだ！』ってなって、絶対入れてくださいってお願いしたカットです」とこだわりを語った。

2つ目は、お酒を楽しむ様子が“駒送り”のように並んだページ。「これ、実は撮影初日の夜なんです。次の日から朝から撮影が続くのに、そうは見えない飲みっぷりというか。お酒を飲んで楽しくなって、陽気になっていく様が写っているのが好きで。このページだけでも『わー!!!』という写真集をすごく表している」と語った。

囲み取材ではお酒トークも。普段から飲むのか聞かれると「好きです。昨日も飲みましたよ」と即答し、最近ハマっているのは「ビール」だという。「クラフトビールも好きですし、韓国で初めて飲んだテラ（TERRA）ビールがすごく美味しくて。ビール苦手な方でも飲みやすいんじゃないかなと思って、おすすめしたい」と笑った。

お酒の強さについては「強い方だと思います」としつつ、“やらかし”エピソードも披露。歯ぎしり・食いしばり対策でマウスピースを作ったものの、「つけて寝たはずなのに、なぜか外してました。取れちゃったとかじゃなくて、気づかないうちに外してて……夢の中で多分外したんだと思います」と苦笑いを浮かべた。

今後挑戦したいお酒を問われると、「ウイスキーが全く飲めなくて、ハイボールも飲めないんですよ」と告白。「ハイボールって太りづらいお酒って言われてるので、年を重ねていく上で痩せづらくなったりすると思うので、そろそろハイボール、ウイスキーは飲めるようになりたい」とコメント。飲む日の食事については「たくさん飲む日は、あんまり食べないか……飲む日は飲むので、他の日でプラマイゼロに持っていけるようにしてます」と工夫を明かした。

さらに、次に行ってみたい撮影地には「タイ」を挙げ、「タイ料理、全く食べられないんですけど」と笑いながらも、「時間に追われてないような雰囲気に憧れがあって。まだ行ったことがないので行ってみたい国です」と語った。

写真集が自身にとってどんな存在になったのかについて、尾碕は「これから先、嫌なことや辛いことがあったとしても、この写真集を一緒に作ってくださった枝さんやスタッフの皆さん、マネージャーさんたちがいてくれて、こんな素敵な表情ができて、こんな瞬間があった。『私なら大丈夫』って思える」と言葉にし、「宝物のようなアルバムにもなりましたし、仕事を続けていく上でのお守りのような一冊になった」と胸を張った。

「誰に見せたい？」という質問には「過去の自分に見せてあげたい」とコメント。「仕事で悩んでた時期ももちろんありますし、『こんな風になれるから大丈夫だよ』って言ってあげたい」と、今だからこそ言えるメッセージを自分自身へ送った。

最後にファンへ向けて、「いつも応援してくださってありがとうございます。今回の写真集は、すごく楽しく笑って食べて飲んでる姿も見えますし、私自身も知らなかった『こういう表情してたんだ』っていう意外な表情も詰まっている濃い写真集になってます」とアピール。「読む時の感情によって見え方が変わると思うので、何度でも楽しんでいただければ。これからもよろしくお願いします」と呼びかけた。