本郷柚巴、3rd写真集では美ヒップ眩しいTバックカットがお気に入り「ガラッと違った雰囲気」 | RBB TODAY

本郷柚巴が13日、都内にて、3rd写真集『いつのまに、』（講談社）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

本郷柚巴【写真：竹内みちまろ】

同作は、2023年にNMB48を卒業し雑誌や舞台などを中心に活躍中の本郷が新境地開拓に挑戦した一冊。大胆なビキニやランジェリーカットも収録されており、見どころの多い出来栄えになっている。

リリースが決定したときに1冊目、2冊目を超えたいと強く感じたそう。発売後にファンの「1冊目、2冊目とはガラッと違った雰囲気」、「大人っぽくてきれい」などの声を聞き、「大成功なのではないかなと思っています」と声を弾ませた。

撮影前にはジムに通って、ボディ作りに取り組んだ。お気に入りの一枚は美ヒップが眩しいTバックカットで、重点的に取り組んだヒップアップの成果が表れていると自信を覗かせた。

ヒップの他にも背中をきれいに見せるために背筋を鍛え、バストアップにも取り組み、ウエストは今まで以上に絞ったそう。ファンから「大人っぽくてきれい」と評判のカットとしてブラックのハーネスランジェリー姿の一枚を取り上げ、「ウエストがきれいに見えていてヒップがきれいに上がっているということで『今までに見たことのない一面を見れた気がする』と好評でした」と笑顔を弾けさせた。