奈月セナ、ランジェリー姿で様々な時代の“マドンナ像”を表現！「新しい自分を見つけるような撮影でした」 | RBB TODAY

12月23日、女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナの最新写真集『MADONNA』（イマジカインフォス）が発売される。

『奈月セナ写真集 MADONNA』先行イメージカット

同作は2024年に制作された写真集『SILK of the MOON』（主婦の友社）と同様、写真家のTim Galloと共に制作。誌面では奈月が様々な時代の「マドンナ像」へ遊び心たっぷりに挑戦。“女性の魅力がどう進化してきたのか”を表現した。

『奈月セナ写真集 MADONNA』先行イメージカット

スタイリングやヘアスタイル、多種多様なメイクなど、全く異なるシチュエーションの写真が詰まった同作。発売記念イベントの実施も決定しており、2026年1月10日にソフマップAKIBAアミューズメント館、1月11日に書泉ブックタワーで開催される。各会場では購入冊数に応じて、サイン入り写真集の手渡しや握手、ツーショットチェキ、撮影などの特典が用意されている。

『奈月セナ写真集 MADONNA』先行イメージカット

また、発行元であるイマジカインフォスのオンラインショップ・インフォスクエアで予約・購入すると、特典としてB2判ポスターが付く。さらに12月14日までに予約した方の中から抽選で100名に、奈月セナ直筆サイン入りポスターが届けられる。

奈月は「60～90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、彼女たちの放っていた“情熱”と“本能”を追いかけました。時代を超えて輝く女性の姿を、わたしの中に映しています。新しい自分を見つけるような撮影でした。見てくれる人それぞれの中にも、きっと“あなたのMadonna”がいると思う。この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。是非お手元に！」と語った。