 3歳上俳優と結婚を前提に交際中の少女時代・ティファニー、直筆の手紙公開「落ち着きをくれる人」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

3歳上俳優と結婚を前提に交際中の少女時代・ティファニー、直筆の手紙公開「落ち着きをくれる人」

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
3歳上俳優と結婚を前提に交際中の少女時代・ティファニー、直筆の手紙公開「落ち着きをくれる人」
  • 3歳上俳優と結婚を前提に交際中の少女時代・ティファニー、直筆の手紙公開「落ち着きをくれる人」

俳優ピョン・ヨハンとガールズグループ少女時代のティファニーが熱愛を認めたなか、直筆の手紙を公開した。

12月13日、ティファニーは自身のSNSに「私は現在、好意を持ってある方と結婚を前提に真剣な交際を続けています。世界をポジティブで希望に満ちた視線で見つめるようにしてくれる、私にとって落ち着きをくれる人です」とピョン・ヨハンとの熱愛を明らかにした。

彼女は、「まだ具体的な日程が決まっていませんが、今後重要な決定がされたら、ファンの皆さんに真っ先に直接伝えます」と付け加えた。

ティファニー、ピョン・ヨハン
（写真提供＝OSEN）左からティファニー、ピョン・ヨハン
ティファニー
（写真＝ティファニーInstagram）

続けて、「長い間、私を応援してくださり、いつも温かい視線で見守ってくださって、心から感謝しています。その気持ちを忘れずに大切にし、これからも自分の場所で最善を尽くす姿で恩に報います」と付け加えた。

なお、ティファニーはDisney+ドラマ『サムシクおじさん』で共演したピョン・ヨハンと交際中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

【画像】いよいよ結婚？少女時代・スヨンと俳優恋人、「指輪プレゼント」の目撃談

【写真】ティファニー、脚を広げた“大胆ポーズ”

【写真】ティファニー、純白キャミドレス姿「天使？」

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top