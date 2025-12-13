矢吹奈子、新作カレンダーは「自然」がテーマ！「“熊よけ”の鈴を持ちながら撮影しました」 | RBB TODAY

元HKT48やIZ*ONEのメンバーとして活動していた女優の矢吹奈子が13日、2026カレンダー（わくわく製作所）発売記念イベントを都内で開催し、囲み取材を行った。

同カレンダーは「自然」をテーマに完全撮り下ろしで撮影。森の中や川辺での凛とした佇まいや、部屋で寛ぐリラックスした姿など、矢吹の“素”の魅力が詰まった作品になっている。

キャメル色の衣装で登場した矢吹は「今年の冬はキャメル色が流行っているので、トレンドを取り入れてみました。髪型はポニーテールをしようか迷ったのですが、清楚なフェミニンコーデです」とにこやかに衣装を紹介。

新作カレンダーを手にしたした心境については「最高です。今回は自然をテーマにしていて自然の中でのカットがあったり、メイクもナチュラルな感じに仕上がっているので“自然な私”が見られると思います」とアピール。

8月に東京・あきる野市で撮影したといい「自然が多くて川が流れているところだったので、熊に注意しながら、熊よけの鈴を持ちながら移動して撮影しました」とエピソードを披露。“お気に入りカット”にスイカを頬張る姿の写真を紹介すると「猛暑の中の撮影だったので本当に暑くて…。スイカがフルーツの中で一番大好きなので嬉しかったです」と振り返った。

「こだわったポイントは?」と聞かれると「Tシャツ姿の写真は、全部スタッフさん達としゃべりながら撮りました。この笑顔もスタッフさんのオモシロ話を聞いて生まれた自然な表情です」と紹介。「カレンダーをプレゼントしたい人は?」との問いには「まずは家族に渡したいです。パパの部屋の机には私のグッズゾーンがあるんです」と声を弾ませた。

また今年一年を振り返った心境を聞かれると「初めてミュージカルに挑戦させていただいて、舞台でお芝居する楽しさを知ることができて挑戦できた年でした」と充実の1年を報告。2026年の目標は「免許を取って運転したいです。あまり私のイメージにないと思うので『意外！』と言われる一面を増やししていきたいです」と笑顔をはじけさせた。

AKB48チームBの兼任メンバーとしても活動していた矢吹。先日、AKB48のグループ結成20周年記念コンサートに出演した感想を聞かれると「AKB48の20周年を記念するライブに出させていただいて嬉しかったです。懐かしい気持ちになりましたし、ご結婚されてる方も多くて不思議な気持ちになりました」とコメント。

「たかみなさんの円陣を久しぶりに聞けて『卒業生としてステージに立つのではなく、しっかりAKB48のメンバーとしてステージに立ってください』と言われて気が引き締まりました。さすが総監督！って思いました」と高橋みなみの言葉も明かした。