BLACKPINK・ジス、転倒し脳震とう＆失語症になりかけた？家族が「パニック状態に」 | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのジスの姉が、脳震とうのエピソードについて釈明した。

去る12月12日、YouTubeチャンネル「Seller-brity」には、「チョン・ヒョンムを捕まえる新人セラー」（原題）というタイトルの動画が公開された。

公開された動画には、ジスの実の姉キム・ジユンが出演したなか、妹の発言に関する質問をされた。

アナウンサーのチョン・ヒョンムが、「ジスの姉であることに負担を感じないと話していた」と伝えると、キム・ジユンは「そうだ。姉なのは確かなので、姉だと言ったのだ。（妹の話を）してもいい。自信はある」とクールな姿を見せた。

続けて、キーワード「脳震とうのコドゥルム」について言及した。これに先立って、ジスはライブ配信などを通じて、姉によって脳震とうになりかけたエピソードを明らかにし、話題になった。

キム・ジユンは、「ジスがすごく幼い頃、4輪のローラースケートがあった。それを履いて滑っていたとき、下り坂があったが、ずっと怖くて下ることができずにいた。でも、私に下りたいと言った。そこで私が押してあげたら、転んだ。押してほしいと言われたので、押してあげた」と話し、笑いを誘った。

続けて、「転んだ後、まだ幼いから衝撃を受けて急に話せなくなった。私もパニック状態に陥って、ジスが1番好きなコドゥルムアイスクリームを買った。少し食べさせたら、また話し出した」と説明した。

それとともに、「でもそれをああやって（私が）悪い人であるかのように、脳震とうになりかける寸前にさせたと話すから…そのような内容ではなかった」と釈明し、笑いを誘った。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

