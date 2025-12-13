 矢吹奈子、季節感感じる美少女ショット！カレンダーオフショ公開にファン歓喜 | RBB TODAY
矢吹奈子、季節感感じる美少女ショット！カレンダーオフショ公開にファン歓喜

矢吹奈子（写真は矢吹奈子の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　12日、元HKT48で女優・タレントとして活躍する矢吹奈子が自身の公式インスタグラムを更新。13日に発売される『矢吹奈子 2026カレンダー』（わくわく製作所）のオフショットを公開した。


　投稿された写真は、緑豊かな自然や日本家屋で撮影された情緒あふれるカット。清涼感のある渓流沿いでは、純白のキャミソールワンピースを身にまとい、濡れ髪風のスタイリングで大人の透明感を際立たせている。

　一方で、縁側のような場所で撮影されたカットでは、夏らしくスイカを頬張る姿も披露。両手にカットスイカを持ち、大きく口を開けてかぶりつく様子や、スイカの後ろから茶目っ気たっぷりに笑顔を覗かせるなど、飾らない無邪気な魅力が切り取られている。このほか、ブルーのニットを着用し、髪を三つ編みにしたリラックスした雰囲気の自撮り写真などもアップされている。

　矢吹はこれらの写真とともに、「明日、2026年度のカレンダー発売となります！自然の中で撮影したよ」と報告。また、13日12時からHMV渋谷5Fイベントスペースにて開催される発売記念イベントについても言及し、「イベントの当日券もあるのでぜひ会いに来てください」とファンへ呼びかけた。

　この投稿を見たファンからは、「奈子ちゃん今日も綺麗で最高ー」「奈子ちゃんめっちゃ綺麗になったな～」「可愛すぎです。買います」「奈子ちゃん 綺麗で可愛すぎる～」など、そのビジュアルを絶賛する声が寄せられている。


《平木昌宏》

