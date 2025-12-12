須田亜香里、ベトナム撮影のカレンダー表紙が公開！麦わら帽子姿でリラックスした表情見せる | RBB TODAY

12月17日に発売される、元SKE48・須田亜香里の2026年カレンダー（講談社）の表紙カットと収録カットが公開された。同作はベトナムで撮影された。美しい海や自然が広がるリゾート地・ダナンと、ノスタルジックな古都の面影を残す観光都市・ホイアンがロケ地となっている。

公開された表紙カットは、異国のゆったりとした空気に包まれて柔らかな笑顔を浮かべる須田のリラックス感あふれる一枚だ。あたたかい日差しを浴びながら、のびのびと撮影した様子が伝わってくる。同作には自然体な部屋着姿、そして須田本人がアイデアを出した数々の衣装など、普段は見ることのできないさまざまな姿を収めた。全16ポーズを収録した充実のカレンダーとなっている。

『須田亜香里カレンダー 2026.1‐2026.12』Ⓒ熊木 優／講談社

須田は「人生初のベトナム旅行。ロケではなく、もはや旅行でした(笑)ベトナムらしいナイトマーケット、広い海と空、歴史が残る建造物、贅沢なヴィラなど。それぞれの色とりどりなシチュエーションの中で、なりたい自分にしていただきました。撮影中に食べたフォーが絶品だったので、そのカットが何月に皆様に楽しんでいただけるのか、楽しみです。そして、とにかく食べ物が美味しくてモリモリ食べていたので、人生最大に腹筋が消滅している作品となっております(笑)ファンの皆様からもリクエストの多かった卓上カレンダー。喜んでいただけますように。」とコメントしている。

また、出版を記念して発売記念イベントも開催する。カレンダーのお渡しをはじめ様々な特典が用意されており、12月20日に東京・六本木 蔦屋書店、12月27日に名古屋・星野書店 近鉄パッセ店、2026年1月10日に大阪・梅田 蔦屋書店で行われる。

須田は愛知県生まれの34歳。2009年にSKE48第3期生としてメンバーに加入し、2016年の選抜総選挙から3年連続「神セブン」に選ばれた。握手会での神対応ぶりから「握手会の女王」とも称された。2022年秋にグループを卒業し、現在はラジオやバラエティ番組などマルチに活躍中。2025年公開の映画『男神』では男勝りな建設会社の社長令嬢というキャラクターを熱演した。