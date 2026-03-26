バスケ女子・すみぽん、ライトブルービキニで美谷間＆くびれボディを披露！「黒猫ちゃんになってるかも！？」 | RBB TODAY

バスケ系インフルエンサーとして人気のすみぽんこと高倉菫が、自身の公式インスタグラムを更新。双葉社「漫画アクション」のグラビアを公開した。

すみぽんは、「今週発売している双葉社の『漫画アクション』に登場しております」と切り出し、誌面でグラビアを披露していることを報告した。

公開された写真に映っているのは、ライトブルーのビキニ姿で撮影に臨むすみぽんの姿。水色のホルタネックビキニトップとタイサイドビキニで、美谷間とくびれたウエストラインを披露した。



写真のすみぽんは黒髪ショートボブに前髪を流したヘアスタイル。壁に寄りかかってカメラを見つめるショットや柔らかい笑顔を見せるクローズアップなど、多彩なカットでスレンダーボディを見せていた。





すみぽん（写真はすみぽんの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

ポストでは、「お近くの書店、コンビニでゲットしてね～ 黒猫ちゃんになってるかも！？」と告知していた。



すみぽん（写真はすみぽんの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

このポストには、「可愛すぎる」「やっぱ世界一かわいい」「すみぽんさんは最強です」という声が集まっていた。

