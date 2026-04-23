“平成巨乳ブーム”を牽引した大原かおり、50歳で“奇跡の裸体”披露！22年ぶりに写真集発売！ | RBB TODAY

“平成巨乳ブーム”を巻き起こした大原かおりが、5月20日に写真集『大原かおり写真集 キケンなカオリ♡』（双葉社）を発売。22年ぶりに“奇跡の裸体”を披露する。

大原は1996年にデビューするとグラビア各誌を席巻し、『出動!ミニスカポリス』や『ギルガメッシュないと』（ともにテレビ東京）などバラエティ番組でも幅広く活躍。弾けるようなHカップのバストで一世を風靡し、当時の「巨乳ブーム」を牽引したグラビア界のレジェンド的な存在だ。

昨年末には芸名を「大原がおり」から「大原かおり」へと改名。そして、デビュー30周年、満50歳という節目の年に発売となる同写真集は、これまでの作品を上回る意欲作となっている。

今作には過去作では未公開であったバストトップショットも収録されている。年齢を重ねたからこその落ち着いた色気もまといながら、圧倒的なスタイルは見事に維持されている。さらに、大人の女性になった今だからこそできる、これまでより一歩も二歩も踏み込んだ衣装や演出は往年のファンを驚かせること請け合いだ。裸体はもちろん、これまでにないほどバストトップに迫ったショットなど、渾身の84カットは必見だ。

『大原かおり写真集 キケンなカオリ♡』（双葉社）

グラビア界に衝撃を与えること必至の本作。4月27日発売の『週刊大衆 5／11・18合併号』には、写真集から選りすぐりのカットが緊急掲載されることも決定しており、発売前にその片鱗を確認することができる。