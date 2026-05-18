「弟の方が稼いでる」NCT・ドヨンの俳優兄、“遺伝子最強”兄弟のリアルなエピソードに反響続々 | RBB TODAY

NCT・ドヨンの実兄として知られる俳優コンミョンが、家族間におけるドヨンの“立ち位置”を明かした。

5月17日に韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『ランニングマン』に、コンミョンが出演した。

コンミョン＆NCT・ドヨンも…韓国芸能界の“兄弟姉妹”

この日、コンミョンが登場するやいなや、出演者から「大型犬になった！」と驚きの声が上がり、さらに筋肉質になった体に視線が注がれた。これに対しコンミョンは「ドラマで上半身を露出するシーンがあったので、トレーニングに励んだ」と明かし、注目を集めた。

（画像＝SBS）

番組では、コンミョンの家族の話題で盛り上がった。コンミョンの実弟がNCTのドヨンであるという事実が改めて言及されると、番組メンバーたちは「ご両親はさぞ嬉しいだろう」「福をもたらす兄弟だ」とうらやむ声を上げた。

その後、懐事情の話題になると、コンミョンは「弟の方が稼いでる」と笑顔で告白。さらに「家族の間では、弟のことを“代表”と呼んでいる」と冗談交じりに語り、現場は笑いに包まれた。

放送を見たファンからも「バルクアップしたのに子犬っぽさはそのままで可愛い」「コンミョン＆ドヨン兄弟の遺伝子が最強すぎる」「家族で“代表”って呼んでるの面白すぎる」など、熱い反応が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

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