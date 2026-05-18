りくりゅう、喧嘩後の仲直り法を告白　木原が買う「チョコチップクッキー」 | RBB TODAY

ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアの日本ペア史上初の金メダルを獲得し、先日引退を発表した“りくりゅう”こと三浦璃来＆木原龍一が、17日放送の『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演。喧嘩した際の、微笑ましい仲直り方法について明かした。

番組では、長年ペアを組んできた2人の関係性についてトークを展開。プライベートでも一緒に過ごす時間が長いという2人に、喧嘩はするのかと質問が飛ぶと、三浦は「ケンカは、兄弟みたいな感じですね。ちょっとしたことで」と告白。ペットボトルやテーピングのゴミの捨て方など、日常的なことで衝突することもあると語った。

そんな2人の仲直り方法について聞かれると、木原は「僕が、スーパーでチョコレートチップクッキーを買って帰る」と明かした。シーズン中は食事制限もあるため、普段はお菓子をあまり食べないというが、“仲直りの定番”として特別に購入しているという。

好きなお菓子を買ってこられると気持ちは収まるのかと聞かれた三浦は、「もう、しょうがないなーってなります」と笑顔で回答。世界の頂点を極めた2人の、仲の良さが伝わる微笑ましいエピソードとなっていた。