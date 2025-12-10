浜辺美波、愛犬と巡る2026年カレンダーが発売決定！25歳の今だから表現できる“大人っぽい表情”も | RBB TODAY

2026年3月23日、女優・浜辺美波のカレンダー『浜辺美波カレンダー2026.04-2027.03』（KADOKAWA）が発売される。
同作は、浜辺がカレンダーの撮影内容をセルフプロデュースしたもの。「わんこと巡る1年」をコンセプトに、等身大感あふれるカットから、25歳を迎えた今だから表現できる大人っぽい表情、さらには絵画作品のような美麗でエモーショナルなカットなど、愛犬たちと撮影したさまざまなスチールで構成された、4月始まりの12ヶ月カレンダーとなっている。
「浜辺美波オフィシャルサイト」では会員限定のさまざまな特典付きで販売されるほか、Amazonでも特典付き限定版が販売される。全国の一般書店でも購入可能だ。
