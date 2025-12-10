 浜辺美波、愛犬と巡る2026年カレンダーが発売決定！25歳の今だから表現できる“大人っぽい表情”も | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

浜辺美波、愛犬と巡る2026年カレンダーが発売決定！25歳の今だから表現できる“大人っぽい表情”も

エンタメ その他
注目記事
『浜辺美波カレンダー2026.04－2027.03』（C）KADOKAWA
  • 『浜辺美波カレンダー2026.04－2027.03』（C）KADOKAWA
  • 『浜辺美波カレンダー2026.04－2027.03』（C）KADOKAWA
  • 『浜辺美波カレンダー2026.04－2027.03』（C）KADOKAWA
  • 『浜辺美波カレンダー2026.04－2027.03』（C）KADOKAWA

　2026年3月23日、女優・浜辺美波のカレンダー『浜辺美波カレンダー2026.04-2027.03』（KADOKAWA）が発売される。


【電子書籍限定カット付き！】浜辺美波写真集　２５
￥3,080
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

浜辺美波カレンダー 2026.04-2027.03
￥3,080
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　同作は、浜辺がカレンダーの撮影内容をセルフプロデュースしたもの。「わんこと巡る1年」をコンセプトに、等身大感あふれるカットから、25歳を迎えた今だから表現できる大人っぽい表情、さらには絵画作品のような美麗でエモーショナルなカットなど、愛犬たちと撮影したさまざまなスチールで構成された、4月始まりの12ヶ月カレンダーとなっている。

『浜辺美波カレンダー2026.04－2027.03』（C）KADOKAWA
『浜辺美波カレンダー2026.04－2027.03』（C）KADOKAWA
『浜辺美波カレンダー2026.04－2027.03』（C）KADOKAWA

　「浜辺美波オフィシャルサイト」では会員限定のさまざまな特典付きで販売されるほか、Amazonでも特典付き限定版が販売される。全国の一般書店でも購入可能だ。


浜辺美波＆迫田孝也が登壇！2026年NHK大河『豊臣兄弟！』出演予定キャストによるトークイベントが東京と滋賀で開催 | RBB TODAY
画像
2026年1月24日に東京と滋賀で「プレミアム豊臣トーク」開催。大河ドラマと連動し、滋賀の魅力発信と観光誘客を目的とする。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/01/240327.html続きを読む »

浜辺美波、幸福感溢れる“モグモグ”ショット公開「ほほ膨らませてるの反則」「本当に幸せそう」 | RBB TODAY
画像
21日発売の『東京カレンダー』3月号（通常版）で、2025年1発目の表紙を飾っている浜辺美波。21日に自身のX（旧Twitter）を更新し、幸福感溢れるオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/22/226037.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top