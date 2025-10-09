元EXO・LUHAN、アジアツアー東京・横浜公演中止を発表「病院および専門医の強い勧告を受けた結果」 | RBB TODAY

9日、元EXOのLUHAN（鹿晗）が、健康上の理由により、10月16日に予定していたアジアツアーの東京・横浜公演の中止を発表した。

同イベントは「2025 LUHAN SEASON4 ASIA TOUR」の日本公演で、会場はぴあアリーナMM、10月16日に開催が予定されていた。クアラルンプール公演（10月11日）とともに中止が決まった。中止の理由として「本人の健康上の理由により、病院および専門医の強い勧告を受けた結果、誠に残念ながら中止とさせていただくこととなりました」と説明。

発表では「鹿晗本人およびスタッフ一同、一日も早い回復と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます」とコメント。今後の対応については、iMe Japan公式Xアカウントで随時案内するとしている。