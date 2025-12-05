LE SSERAFIM・SAKURAのマフラー姿が可愛すぎ！編み物プロジェクトが始動！ | RBB TODAY

LE SSERAFIMのSAKURAによる編み物プロジェクト「KKUROCHET Holiday Edition」が、12月5日午前11時よりWeverse Shopで発売される。

「KKUROCHET」は、今年1月にSAKURAが自身の趣味をファンと共有しようと作った編み物プロジェクトだ。ブランド名や図案、サンプル制作、ロゴデザインなど、すべての過程において積極的にアイデアを出しながら、詳細に至るまでSAKURAが携わっている。「KKUROCHET」初ローンチの際に大きな人気を集めたことで、今回のHoliday Editionの企画が決定した。

「KKUROCHET Holiday Edition」(P)&(C)SOURCE MUSIC

SAKURAは、今年1年間ともに過ごしたLE SSERAFIMのメンバーたちとFEARNOT(ファンダム名)への感謝の想いを伝えるために、「KKUROCHET Holiday Edition」を制作した。特別な想いを込めて制作に取り組み、企画から全工程において積極的にアイデアを出しながら参加した。

「KKUROCHET Holiday Edition」アイディアノート(P)&(C)SOURCE MUSIC

12月1日には、SAKURAの個人SNSにアイデアノートを公開し、各アイテムの企画意図やデザイン方向性などが細かく記された様子が明かされた。SAKURA本人が書いたアイデアノートを通じて、今回のプロジェクト実現に向けて積み重ねられた努力が垣間見える。12月3日、LE SSERAFIM公式YouTubeチャンネルに公開された「FIM-LOG」では、「KKUROCHET Holiday Edition」を企画、制作する過程に加え、SAKURAがメンバーたちにプレゼントする様子が盛り込まれ、ファンの期待を高めた。

LE SSERAFIM(P)&(C)SOURCE MUSIC

SAKURAは、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて、ライブ配信やプライベートチャットサービスなど多様なプラットフォームでファンの意見を集め、「KKUROCHET」の制作に反映した。LE SSERAFIMの公式キャラクター「FIM'S CLUB」を活用したフォトカードホルダー、DIYデコアイテム、フードスカーフ、マフラー、そしてペンライト関連の商品など、ファンとのコミュニケーションの中でアイデアを得たラインナップが印象的だ。

また12月2日から7日にはファンイベントを開催。「KKUROCHET」購入者と編み物が趣味というファンを対象に、抽選で「KKUROCHET Holiday Edition」がプレゼントされる。