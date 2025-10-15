“韓国グラドル”ピョ・ウンジ、ホテルのコンシェルジュに！胸元が開いたセクシーコスプレ動画を披露 | RBB TODAY

15日、韓国のグラビアアイドルのピョ・ウンジが自身のXを更新し、セクシーなコンシェルジュコスプレを披露したYouTubeチャンネルを告知した。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式から）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、ピョ・ウンジは投稿で「この動画はもう見てくれましたか？」と同月3日に公開された動画を告知。動画ではピョ・ウンジは、ホテルのコンシェルジュを思わせるレトロかつセクシーな青いユニフォーム姿で登場。胸元が大胆に開いたデザインや、背中が大きく開いたバックスタイルが印象的だ。動画は10月のコンセプト撮影のメイキング映像で、音楽に合わせてピョ・ウンジがカメラマンの指示に応じてポーズを取る様子や、合間にスタッフと談笑する表情が収められている。

また、13日には自身のインスタグラムでオフショットとともに改めて動画を告知した。これらの投稿にファンからは「ウンジちゃん可愛いです」「セクシー&キュート」「可愛いすぎます いつも癒しをありがとうございます」「もちろん 動画がUPされた日に！ 素敵な動画をありがとうございます」「可愛いくてセクシーですね」など、称賛の声が寄せられている。

※ピョ・ウンジの10月コンセプト映像メイキング動画（ピョ・ウンジ公式YouTubeより）

※ピョ・ウンジのメイキング動画告知ポスト（ピョ・ウンジ公式Xより）