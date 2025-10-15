 “韓国グラドル”ピョ・ウンジ、ホテルのコンシェルジュに！胸元が開いたセクシーコスプレ動画を披露 | RBB TODAY
“韓国グラドル”ピョ・ウンジ、ホテルのコンシェルジュに！胸元が開いたセクシーコスプレ動画を披露

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式から）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　15日、韓国のグラビアアイドルのピョ・ウンジが自身のXを更新し、セクシーなコンシェルジュコスプレを披露したYouTubeチャンネルを告知した。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式から）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　この日、ピョ・ウンジは投稿で「この動画はもう見てくれましたか？」と同月3日に公開された動画を告知。動画ではピョ・ウンジは、ホテルのコンシェルジュを思わせるレトロかつセクシーな青いユニフォーム姿で登場。胸元が大胆に開いたデザインや、背中が大きく開いたバックスタイルが印象的だ。動画は10月のコンセプト撮影のメイキング映像で、音楽に合わせてピョ・ウンジがカメラマンの指示に応じてポーズを取る様子や、合間にスタッフと談笑する表情が収められている。

　また、13日には自身のインスタグラムでオフショットとともに改めて動画を告知した。これらの投稿にファンからは「ウンジちゃん可愛いです」「セクシー&キュート」「可愛いすぎます　 いつも癒しをありがとうございます」「もちろん 動画がUPされた日に！ 素敵な動画をありがとうございます」「可愛いくてセクシーですね」など、称賛の声が寄せられている。

※ピョ・ウンジの10月コンセプト映像メイキング動画（ピョ・ウンジ公式YouTubeより）
※ピョ・ウンジのメイキング動画告知ポスト（ピョ・ウンジ公式Xより）


ピョ・ウンジ、チャイナ風ミニ衣装を着こなし！ 韓国の人気グラドルが魅せる“美ヒップライン” | RBB TODAY
画像
韓国のグラビアモデルでYouTuberとしても活躍するピョ・ウンジが、31日までに自身のインスタグラムを更新。そこで披露したセクシーな姿が、ネット上で注目を浴びている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/31/226237.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_16241597続きを読む »

“韓国グラドル”ピョ・ウンジ、サウナ水着でつやつや神ボディ！ | RBB TODAY
画像
韓国のグラビアモデルでYouTuberとしても活躍するピョ・ウンジが、12日に自身のインスタグラムを更新。“神ボディ”あらわなサウナショットをお披露目した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/12/226481.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_39HREFSD続きを読む »

ピョ・ウンジ1st写真集 輪舞曲
￥2,970
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【デジタル限定】ピョ・ウンジ写真集　もっと前へ、そして「その先」へ――　Another Edition
￥2,398
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

