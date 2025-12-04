NiziU、デビュー5周年記念にファンソングの音源とパフォーマンス映像を公開！ | RBB TODAY

NiziUが12月2日にデビュー5周年を迎え、ファンソング「Light it Up」の音源とパフォーマンス映像がYouTubeで公開された。

2020年から現在に至るまでのミュージックシーンを席巻し、多くの人々の記憶の中にその存在感を鮮明に残し続けるNiziU。そんな彼女たちがデビュー5周年という節目を迎えた。先日デビュー日である12月2日には、5周年記念ライブ「NiziU 5th Anniversary Special with U」が、公式YouTubeチャンネルにて配信された。

これまでの活動に関するエピソードや、今年1年のWithU（※NiziUファンの呼称）との記憶に残ったエピソード、そしてファンへの感謝などをメンバーそれぞれ口々に述べて多幸感溢れる配信となった。

その中でファンソング「Light it Up」のパフォーマンスも行われ話題に。メンバー自らが作詞を手掛け、彼女たちの心の葛藤やファン・メンバーへの感謝のメッセージが込められた同曲。同配信に先んじてYouTubeで音源が公開され注目を集めていたが、5周年という記念すべき節目の配信では、まさかのそのパフォーマンスも公開した。

※NiziU「Light it Up」Live Performance Video (YouTube Live ver.)

※NiziU「Light it Up」(Official Audio)