NiziU、デビュー5周年記念にファンソングの音源とパフォーマンス映像を公開！ | RBB TODAY

NiziU、デビュー5周年記念にファンソングの音源とパフォーマンス映像を公開！

（写真＝JYPエンターテインメント、Sony Music Labels）NiziU
　NiziUが12月2日にデビュー5周年を迎え、ファンソング「Light it Up」の音源とパフォーマンス映像がYouTubeで公開された。


　2020年から現在に至るまでのミュージックシーンを席巻し、多くの人々の記憶の中にその存在感を鮮明に残し続けるNiziU。そんな彼女たちがデビュー5周年という節目を迎えた。先日デビュー日である12月2日には、5周年記念ライブ「NiziU 5th Anniversary Special with U」が、公式YouTubeチャンネルにて配信された。

　これまでの活動に関するエピソードや、今年1年のWithU（※NiziUファンの呼称）との記憶に残ったエピソード、そしてファンへの感謝などをメンバーそれぞれ口々に述べて多幸感溢れる配信となった。

　その中でファンソング「Light it Up」のパフォーマンスも行われ話題に。メンバー自らが作詞を手掛け、彼女たちの心の葛藤やファン・メンバーへの感謝のメッセージが込められた同曲。同配信に先んじてYouTubeで音源が公開され注目を集めていたが、5周年という記念すべき節目の配信では、まさかのそのパフォーマンスも公開した。

※NiziU「Light it Up」Live Performance Video (YouTube Live ver.)
※NiziU「Light it Up」(Official Audio)


NiziU、日本武道館で涙のツアーフィナーレ！“5都市アリーナツアー”サプライズ発表にファン歓喜 | RBB TODAY
画像
JYPエンターテインメント所属のガールズグループNiziUが、“日本公演の聖地”として知られる東京・日本武道館で、単独ツアーのファイナル公演を成功裏に終えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/26/240075.html続きを読む »

NiziU、2年4カ月ぶりとなるフルAL『New Emotion』本日（19日）発売！リリース記念のイベントも目白押し | RBB TODAY
画像
ガールズグループNiziUが、前作『COCONUT』以来2年4カ月ぶりとなるフルアルバム、3rdアルバム『New Emotion』を本日リリースした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/19/239799.html続きを読む »
《アルファ村上》

