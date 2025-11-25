 元AKB48・小嶋陽菜、握手会に7年ぶりのサプライズ参加！古参ファンに“こじはる節”全開「うわ、めっちゃおじさん（笑）」 | RBB TODAY
元AKB48・小嶋陽菜、握手会に7年ぶりのサプライズ参加！古参ファンに“こじはる節”全開「うわ、めっちゃおじさん（笑）」

小嶋陽菜【写真：竹内みちまろ】
　23日、元AKB48の小嶋陽菜が自身の公式YouTubeチャンネル『HARUNA KOJIMA's cat nap』を更新し、AKB48の握手会イベントにサプライズ参加した際の裏側動画を公開した。

　この日の動画では、8月13日に発売されたAKB48の66th Single『Oh my pumpkin!』の発売記念イベントに参加する小嶋の様子を紹介。同曲はOGメンバー4名（前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃）が参加している楽曲でもあり、リリース時から大きな話題を集めていた。

　小嶋たちOGはステージ衣装に身を包み、当時と変わらないパフォーマンスを披露。大盛り上がりの会場を見て、MCの高橋みなみが「なんかこの感じひさしぶりだねにゃんにゃん（小嶋の愛称）」と声をかけると、小嶋は「AKBオタクのみんな久しぶり！」とステージ上で元気よくあいさつを交わした。

　ステージが終了すると、画面には「ここで急展開」のテロップが表示され、小嶋、高橋、指原のOG3名が握手会に緊急参戦することに。

　そんな中、動画の中盤では、指原公認の「黄色いTシャツを着たハゲ」と称される男性ファンが、小嶋の握手会に参加することになった件について3人が談笑するシーンも。やがて実際にその男性ファンが握手会に現れると、小嶋は「さっしーに聞いたよ、黄色いハゲがいるって」などと容赦なくイジり、会場は同窓会のようなアットホームな雰囲気に包まれていた。

　久しぶりの握手会を終えた小嶋は、「新しいAKBのファンの方ともお話できてよかった」と振り返りつつ、往年のファンたちに対しては「うわ、めっちゃおじさん（笑）」と愛情たっぷりの毒舌も披露。最後まで「こじはる節」全開で、ファンとの久しぶりの交流を心から楽しんでいる様子だった。

※小嶋陽菜が参加したAKB48の握手会の様子（小嶋陽菜の公式Youtubeより）


