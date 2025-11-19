 のん、ロングスカートで豪快キック！ワイルドなオフショに反響 | RBB TODAY
のん、ロングスカートで豪快キック！ワイルドなオフショに反響

のん（写真はのんの公式ブログから）
　俳優・アーティストののんが18日、アメーバオフィシャルブログを更新。主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING（ミス・キング）』の撮影現場で見せたオフショットを公開し、その迫力と可憐さのギャップが話題を呼んでいる。

　この日、「高く」と題して投稿したのんは、「どういうつもりの写真かは謎です」「対局に向けて、暴れる飛鳥。なのかな？」とユーモアを交えてコメント。黒のトップスに黒のロングスカートを合わせたオールブラックの装いで、片脚を大きく蹴り上げる“豪快キックショット”を披露した。

　さらに、両腕をしなやかに広げた“バレエ風”のポーズや、反り返るほどの伸びやかなフォーム、満面の笑顔で佇むカットも公開。エレガントさとチャーミングさが同居する自然体のオフショットが並んだ。

　投稿には、「将棋戦というより格闘技!!」「バレエの効果か、足が伸びやかに上がってますね」「カッコイイ」「飛鳥とのギャップにホッ」「ワイルドとエレガントと笑顔と」「美しい！」「体幹いいね」「おてんばで可愛い♪♪」「のんちゃん最高すぎる…！！」「バレリーナのんちゃんキレイ」など、称賛の声が相次いでいる。

　『MISS KING』は、天才棋士・彰一に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、将棋の才能と揺るがぬ意志を武器に、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。緊張感漂う本編とは対照的な、のんの躍動感あふれるオフショットに、期待と熱量がさらに高まっている。


《平木昌宏》

