髙木菜那、アスリートとの恋愛は…… | RBB TODAY

6日放送の『二軒目どうする？～ツマミのハナシ～』（テレビ東京系）に、元スピードスケート選手の髙木菜那が出演。アスリートならではの恋愛事情について赤裸々に語った。

松岡昌宏、博多大吉が居酒屋を飲み歩く同番組。この日のゲストとして登場した髙木は、引退後の生活や現役時代のエピソードを語りつつ、大好きだというお酒を酌み交わした。

番組終盤、番組MCの松岡から「お酒を飲む番組だからあえて聞きますけど」と前置きされた上で、「アスリートの方ってどういう男性とお付き合いするんですか？」と直球の質問を髙木に投げかける。

これに対し髙木は「アスリート同士（のカップル）は多いです」と回答。さらに自身の経験について問われると、「アスリートと付き合ったことあるんですけど」と告白しつつ、「（お互いに）ぶつかっちゃうところもある」と、競技者同士だからこその難しさを吐露した。

髙木は「アスリートもかっこいいですしリスペクトをしていますけど」とした上で、「前回ぶつかっちゃった」と過去の恋愛を回顧。この返答に松岡は「前回なんだ」と即座に反応し、「いいよ、いいよ、そういうのそういうの。俺の術中にハマってる」と笑顔を見せると、同じくMCの博多大吉からは「エンディング撮り終えたんだから簡単な一言でいい」と冷静なツッコミが入り、現場は笑いに包まれていた。