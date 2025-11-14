Perfume、活動休止前“最後の紅白出場”が話題に「地上波で観れるのはこれが最後」 | RBB TODAY

14日、12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が発表された。 その中に、年内で活動休止（コールドスリープ）することを発表したPerfumeが2年ぶりとなる17回目の出場を果たすことがわかった。

Perfumeは2008年の初出場以来、2023年まで16年連続で出場していたが、昨年は落選となったことでSNS上では大きな話題となっていた。 またPerfumeは今年9月21日、メジャーデビュー20周年の記念日に、2026年より「コールドスリープ」に入り、グループとしての活動を一度休止することを発表している。 今年の大みそかをもって活動休止となるため、今回の『第76回NHK紅白歌合戦』が、コールドスリープ前最後のテレビパフォーマンスとなる見込みだ。

この発表にネット上では、「活動休止前に地上波で観れるのはこれが最後。 沢山の思い出に感謝し、号泣しながら観ます。」「ラスト寂しいけど紅白楽しみにしてます」「しばらく見れなくなると思うと、紅白で見たくなるよね。 今年の紅白の目玉の一つかな」「残念じゃけど！今年の紅白必ず観るけんね」など、活動休止を惜しむ声や、最後の紅白になるかもしれないパフォーマンスに期待する声が寄せられている。