松本若菜、雑誌『STORY』初の表紙登場！ファン「破壊力抜群」「ビジュ最高」 | RBB TODAY

女優の松本若菜が、1日に発売された雑誌『STORY』2026年1月号（光文社）で、同誌初となる表紙を飾った。

同号のファッション大特集のテーマは「ラッシュの12月、ほぼ黒でオシャレな記憶に！」。多忙なスケジュールに追われながらも、オシャレの手は抜けない12月のスタイリングを提案している。

『STORY』2026年1月号（C）光文社

誌面では、女子会や仕事、お出かけなどシーン別の黒色コーデを紹介。重たく見えがちな黒コーデを格上げする、着こなしのヒントが掲載されている。

今回表紙を飾った松本は、自身の公式Xを更新し、「本日発売日！ チェックチェック」と表紙カットを公開。Xでは「目次から破壊力抜群でした」「雑誌から遠のいていましたが久しぶりに買いたいと思います！」「いつも可愛いのですがこのビジュめちゃくちゃ可愛すぎて…」「美人で可愛くて憧れです」など絶賛の声が寄せられている。

※松本若菜が『STORY』1月号表紙を飾ったことを報告した投稿（松本若菜の公式Xより）