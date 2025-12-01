 松本若菜、雑誌『STORY』初の表紙登場！ファン「破壊力抜群」「ビジュ最高」 | RBB TODAY
松本若菜、雑誌『STORY』初の表紙登場！ファン「破壊力抜群」「ビジュ最高」

『STORY』2026年1月号（C）光文社
　女優の松本若菜が、1日に発売された雑誌『STORY』2026年1月号（光文社）で、同誌初となる表紙を飾った。


　同号のファッション大特集のテーマは「ラッシュの12月、ほぼ黒でオシャレな記憶に！」。多忙なスケジュールに追われながらも、オシャレの手は抜けない12月のスタイリングを提案している。

『STORY』2026年1月号（C）光文社
『STORY』2026年1月号（C）光文社

　誌面では、女子会や仕事、お出かけなどシーン別の黒色コーデを紹介。重たく見えがちな黒コーデを格上げする、着こなしのヒントが掲載されている。

　今回表紙を飾った松本は、自身の公式Xを更新し、「本日発売日！ チェックチェック」と表紙カットを公開。Xでは「目次から破壊力抜群でした」「雑誌から遠のいていましたが久しぶりに買いたいと思います！」「いつも可愛いのですがこのビジュめちゃくちゃ可愛すぎて…」「美人で可愛くて憧れです」など絶賛の声が寄せられている。

※松本若菜が『STORY』1月号表紙を飾ったことを報告した投稿（松本若菜の公式Xより）


松本若菜、尾上松也の"意外な素顔"を告白！「嫌われたかと思ったら...」
画像
松本若菜が「ぽかぽか」というテーマについて何かを語った内容ですが、具体的な情報は提供されていません。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/04/231113.html続きを読む »

松本若菜、両親に芸能界入り猛反対され「土下座をしました」
画像
松本若菜に関する情報は提供されていません。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/09/227771.html続きを読む »
《アルファ村上》

