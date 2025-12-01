2026年大河ドラマ『豊臣兄弟！』仲野太賀、池松壮亮ら主要キャスト8名の扮装ビジュアルが公開 | RBB TODAY

1日、2026年放送予定のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の公式Xが更新され、新たなキャストビジュアルが公開された。

同作は、戦国時代を舞台に、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く夢と希望のエンターテインメントだ。主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長（小一郎）。兄の天下取りをいちずに支え続け、「天下一の補佐役」と呼ばれた弟の目線から、戦国乱世をダイナミックに活写する。

今回公開されたのは、主人公の小一郎や兄の藤吉郎（秀吉）をはじめ、彼らを取り巻く女性たちを含む計8名の扮装姿だ。

藤吉郎／池松壮亮（C）NHK

主役の小一郎（豊臣秀長）を演じるのは仲野太賀。兄の天下取りをいちずに支え続けた「天下一の補佐役」として、誠実な眼差しを見せる。その兄であり、のちの天下人・藤吉郎（豊臣秀吉）を演じるのは池松壮亮。小一郎を乱世に巻き込んだ野心家の兄として、尾張中村の貧しい農家に生まれながらも織田信長のもとで頭角を現していく力強さを体現している。

慶／吉岡里帆（C）NHK

兄弟を支える妻たちには、小一郎の正妻・慶（ちか）を吉岡里帆が演じる。激動の時代を生き抜き、やがて兄嫁の寧々とともに豊臣兄弟を支える存在となる彼女は、夫が大和国の統治を任されると大和郡山城に入り、晩年まで連れ添うこととなる。

寧々／浜辺美波直／（C）NHK

秀吉の正妻・寧々（ねね）を浜辺美波が演じる。負けず嫌いの性格で夫とともに出世街道を駆け抜け、庶民の娘から“戦国のファーストレディ”・北政所へと昇りつめる華やかさと強さを併せ持つ。

直／白石聖（C）NHK

また、小一郎と藤吉郎の故郷・尾張中村の土豪の娘で、小一郎の“初恋のひと”である直（なお）を白石聖が演じる。小一郎と同い年の幼なじみであり、男勝りな性格ながらひそかに彼を慕う、乱世に翻弄される悲劇のヒロインとしての姿が映し出された。

なか／坂井真紀（C）NHK

兄弟の母・なかを演じるのは坂井真紀。夫を早くに亡くし、女手一つで二男二女を育てる母として、息子たちの異例の出世に喜びやとまどいを感じながらも温かく見守る。のちに大政所と称される慈愛に満ちた表情が印象的だ。

とも／宮澤エマ（C）NHK

兄弟に厳しくあたるしっかり者の姉・ともには宮澤エマ。三人の男児を育てるが、跡継ぎに恵まれなかった弟・秀吉によって政治の道具として利用され、長男の秀次が処刑されるという悲運に見舞われる役どころだ。

あさひ／倉沢杏菜（C）NHK

対照的に、笑顔が明るい天真らんまんな妹・あさひを演じるのは倉沢杏菜。貧しい中でも笑顔を絶やさず幸せな暮らしを送っていたが、ある日突然、秀吉によって離縁させられ徳川家康のもとへ嫁ぐことになる数奇な運命を背負う。

この発表を受け、ネット上では「仲野小一郎さん 1年間頑張って下さい！」「推しが主人公の大河ドラマのヒロインが、推しである喜び」「池松秀吉頑張れ！」「寧々役に浜辺美波、完璧すぎて鳥肌！」など歓喜や期待の声が寄せられている。