オンラインカジノ利用で活動休止中のJO1・鶴房汐恩、年内で活動終了 | RBB TODAY

1日、11人組グローバルボーイズグループ・JO1の公式ホームページが更新。メンバーの鶴房汐恩が2025年12月31日をもって所属事務所との専属マネジメント契約を満了し、同グループとしての活動を終了することが発表された。

鶴房は、今年5月31日に過去のオンラインカジノ利用が発覚し、6月16日付で書類送検された。これを受け、同月20日には当面の活動休止。8月7日には賭博罪で略式起訴されたことが所属事務所より発表されていた。

サイトでは「鶴房汐恩に関するご報告」と題し、「このたび、鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と伝えた。

今回の結論に至った経緯について事務所側は、活動休止期間中に本人およびメンバー間を含め、活動再開の可能性について再三協議を重ねてきたと説明。その結果、「本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました」と明かし、本人の意向を尊重する形で契約終了が決まったとしている。

発表の最後には「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、今後も変わらぬグループへの支援を呼びかけた。