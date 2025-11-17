17歳の注目俳優・藤﨑ゆみあ、フレッシュさ溢れる美少女ショット！1st写真集の未公開カット&インタビューが公開 | RBB TODAY

12月12日、Netflix『イクサガミ』でヒロイン・双葉役を演じる17歳の注目俳優・藤﨑ゆみあが『1st写真集（仮）』（東京ニュース通信社）が発売される。今回、写真集の未公開カットおよび、撮影で訪れたギリシャのアテネと世界遺産メテオラで過ごした数日間をを振り返ったインタビューと『イクサガミ』の撮影エピソードが公開された。

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（C）東京ニュース通信社

初めての写真集をギリシャで撮影することが決まった時について、藤﨑は「所属している事務所も、デビュー直後からTV Bros.の連載でご一緒してきたスタッフのみなさんも、『高校生のうちに写真集を出せたらいいね』と前から言ってくださっていて、私も実現したらいいなと思っていました。なので、本当に出せることになったと聞いた時は、素直にうれしかったですね。しかも、海外で興味を持っていた地域がヨーロッパだったのと、好きな食べ物がヨーグルトなので、ギリシャは行ってみたい国の１つだったんです。それと、メテオラは私の所属事務所の名前の由来になった世界遺産だということも知っていたので、『ついに行ける！』という思いでした」と語った。

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（C）東京ニュース通信社

写真集の撮影そのものについては「アテネでは地下鉄やトラムで移動しながら撮影をしたので、良い意味でロケという感じではなく、気心の知れた人たちと旅をしているような感覚で、限りなく素に近い私が写っているんじゃないかなと思います。メテオラまでは電車とバスを乗り継いで５時間かけて行ったんですけど、長距離列車の一両が映画で見て憧れていた食堂車だったのがうれしかったですね。その時、ギリシャコーヒーを初めて飲んでみました。普通のコーヒーは挽いた豆にお湯を注いで淹れますけど、ギリシャコーヒーはカップの底に豆の粉があって、直接お湯を入れるんです。なので、飲んでいくにつれて苦味が増していくっていう…。でも、おいしかったです！ それと、メテオラのふもとの街・カランバカにも泊まったんですが、ホテルのベランダから見えるメテオラの山々が圧巻で、その山に登った時には奇岩越しに沈んでいく夕陽を眺めることができて、とても贅沢だなと感じました。メテオラの修道院の中は撮影禁止だったんですけど、独特の造りやスケールの大きさを目の当たりにして、『自分はどこにいるんだろう…？』と不思議な気持ちになったりもしました。衣装と髪型もいろいろなパターンに挑戦していて、それもあって何だか自分じゃないような、知らない自分を見るような感覚もあったのかなって思います」と振り返った。

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（C）東京ニュース通信社

『イクサガミ』について、藤﨑は作品のヒロインにして岡田准一が演じる主人公・嵯峨愁二郎の旅の相棒となる双葉役をどんな人物だと解釈したかについては「家族を助けたいという気持ちから莫大な賞金を求めて『蠱毒（愁二郎や双葉たちが参加する、士族 292 名が繰り広げるバトルロワイヤルのこと）』に参加した双葉ですけど、やっぱり心の中では罪のない人や恨みのない人とは戦いたくないし、傷つけたくもないんです。だけど、それでも戦わないといけない状況に自分から身を置いたのもありますし、少しでも愁二郎さんや（清原果耶が演じる衣笠）彩八さんの役に立ちたくて剣を構える気持ちは、分かる気がしました。それと、人との繋がりをすごく大事にしていて、そこが双葉の芯の強さになっているんじゃないかなと私は思っているんです」と話した。

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（C）東京ニュース通信社

愁二郎と一緒に戦おうとするシーンもあるが、剣の稽古は大変だったかについては「刀のお稽古は、撮影に入る４カ月くらい前からちょっとずつ始めたんですけど、岡田さんが『木刀を持って帰って、１日 100 回素振りしてね』って、サラッとおっしゃって（笑）。それで構え方とか動きとかを意識しながら振っていたんですけど、撮影に入ってみると『武家の出でもない双葉の振りがきれいすぎるのは、違和感がある』ということで、素人から段々と慣れていく感じに変わっていきました。よりリアリティーを求めたお芝居になっていくのが面白くて、私にとって本当に大きな経験になりました。国内はもちろん、ギリシャや世界の方々に見てもらえたらいいなと願っています」と語った。

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（C）東京ニュース通信社

最後に『イクサガミ』で藤﨑のことを知った人たちも含めて、写真集を手に取ってくれた方へのメッセージについては「何度かお仕事でご一緒させていただいていたカメラマンの細居幸次郎さんとは、すでにお互いの距離感が分かっていたので、撮られている感覚が全然なくて。初めてのギリシャ、初めての写真集ということで、いろいろな『初めて』に対する素の表情が出ているんじゃないかなって、自分で見ていて感じました。そういう雰囲気がどの写真にも写っていますので、一緒に旅をしているような感覚も味わえる写真集になっていると思いますし、私にとってもすごく思い出に残る一冊になりました」と話した。