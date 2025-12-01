浜辺美波＆迫田孝也が登壇！2026年NHK大河『豊臣兄弟！』出演予定キャストによるトークイベントが東京と滋賀で開催 | RBB TODAY

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」と北近江豊臣博覧会実行委員会は、2026年1月24日、東京・日本橋と滋賀・長浜市を繋ぐスペシャルトークイベント「プレミアム豊臣トーク」を開催する。

同イベントは、滋賀県の魅力発信・観光誘客や北部地域の振興を目的としたもの。東京・日本橋会場の「コングレスクエア日本橋」と、滋賀・長浜市会場の「長浜市立浅井文化ホール」の2会場で同時開催される。

東京・日本橋会場には、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）に寧々役で出演予定の浜辺美波が登場する。一方、滋賀・長浜会場には同じく『豊臣兄弟！』に石川数正役で出演予定の迫田孝也をゲストMCに迎え、東京会場の模様をライブ中継するほか、2つの会場を繋いだクロストークも予定している。

ゲストの浜辺は石川県出身。映画『君の膵臓をたべたい』で一躍脚光を浴び、その後も映画『思い、思われ、ふり、ふられ』『シン・仮面ライダー』『ゴジラ-1.0』などに出演。高い演技力が評価され、日本アカデミー賞優秀女優賞、エランドール賞など多数の賞を受賞する若手実力派俳優だ。NHKの連続テレビ小説『らんまん』でヒロインを演じ大きな注目を浴びた。

迫田孝也

長浜会場に登場する迫田は鹿児島県出身。劇団STRAYDOGを経て舞台経験を積み、ドラマ『VIVANT』『御上先生』（いずれもTBS）『全領域異常解決室』（フジテレビ）、映画『でっちあげ～殺人教師と呼ばれた男』『TOKYOタクシー』など話題作に多数出演している。

2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』には、滋賀・近江ゆかりの地や武将なども数多く登場することが期待される。今回のイベントは、放送をきっかけに滋賀県の歴史や文化をはじめとした様々な魅力を発信し、誘客につなげることを目的として企画された。

イベント開催日時は2026年1月24日13時から。参加者募集などの詳細は12月第2週に発表される予定だ。

また、滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」横のイベントスペース（公開空地）では、「北びわ湖マルシェ」も同時開催される。豊臣兄弟ゆかりの地でもある滋賀県北部地域（長浜市・米原市・高島市）のPRブースや産品の販売ブースなどが出展し、地域の魅力を発信する。

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として2017年10月、東京・日本橋に開業した。日本橋は江戸時代に「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所であり、現在もゆかりの企業が点在する歴史的背景を持つ。同施設は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験し、新たな発見をする場を目指している。

なお、長浜市では2026年2月1日から12月20日まで「北近江豊臣博覧会」が開催予定。大河ドラマの放送に合わせ、ドラマの衣装・小道具の展示やオリジナル映像などを楽しめる「豊臣兄弟！北近江長浜 大河ドラマ館」などが期間限定で実施される。