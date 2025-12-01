岡崎紗絵、20代ラスト写真集の未公開カットで構成した2026年カレンダー発売決定！ | RBB TODAY

1日、俳優・モデルの岡崎紗絵の2026年カレンダーブック（宝島社）の発売が決定した。同作は、岡崎の20代ラスト写真集となった『岡崎紗絵 2nd 写真集 Lupinus』の未公開カットで構成されている。

グアムで撮影をおこなった写真集は、青く澄み渡る海や美しい夕陽などの神秘的な自然のなかで、これまで見せてこなかった岡崎の素顔も収めた一冊だ。写真集には掲載しきれなかったカットとともに、新たな一年を過ごしてほしいという想いが詰まったカレンダーブックになっている。

『岡崎紗絵 2nd 写真集 Lupinus』（C）宝島社

カレンダーブックは、宝島チャンネルと岡崎のファンクラブでの限定受注販売となる。それぞれで絵柄の異なるポストカード特典もつく。

岡崎紗絵は1995年11月2日生まれ、愛知県名古屋市出身。2012年に雑誌「Seventeen」の専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2012」でグランプリを受賞しモデルとしてデビューした。2016年からファッション誌「Ray」の専属モデルを9年間務め、以降も様々なファッション誌にモデルとして出演中だ。

俳優としては「教場II」「ナイト・ドクター」「GTOリバイバル」などの話題作をはじめとしたドラマに継続的に出演している。映画では「mellow」(2020年)、「BISHU ~世界でいちばん優しい服~」(2024年)、「ブラック・ショーマン」(2025年)等に出演し、「新しいカギ」などのバラエティ番組でも活躍している。2026年1月からは、木曜劇場「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」にて、フジテレビドラマで初ヒロインを務める。