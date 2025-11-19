「撃ち抜かれる美しさ」宇垣美里アナ、抜群スタイルのワンピオフショに反響！ | RBB TODAY

フリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーアカウントが14日、Instagramの投稿を登場。宇垣が白ワンピースをまとった10日発売の「週刊現代」（講談社）オフショットが公開され、ファンから絶賛の声が寄せられている。
投稿では、真っ白なワンピースに身を包み、床に座りながらカメラを見つめる宇垣の姿を収録。ナチュラルなヘアメイクと柔らかい光が相まって、凛とした美しさと透明感が際立つショットとなっている。宇垣は「「週刊現代」まだまだ発売中です！こちらは中面のオフショット皆さんのお気に入りも教えてください」とコメントした。
宇垣のオフショットにファンからは「撃ち抜かれる美しさ最高キュート」「可愛くて魅力的です」「オフショット嬉しい」「全部最高です」といった声が寄せられている。
※宇垣美里のワンピースオフショット（宇垣美里のマネージャー公式インスタグラムより）
