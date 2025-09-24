ゴリエ、20年ぶりに音楽番組復帰！“サルエ”岡村隆史とダンスバトル勃発！？ | RBB TODAY

24日23時から放送される音楽バラエティー番組『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）で、anoとGirls²×Gorieが出演する。

同番組はナイナイの岡村隆史「記者」と矢部浩之「編集長」が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎える新感覚音楽バラエティーだ。

今回は岡村考案の「anoと仲良くなるためのおもてなしロケ」を敢行。相性占いでカードが導き出した岡村の衝撃の結果が明らかになる。トリックアートミュージアムでは仲良し2ショット撮影に挑戦し、anoが大好きなクレープを前にテンションが急上昇する場面も。岡村はanoと絆を深めることができたのか注目だ。anoは話題の最新曲『KILL LOVE』を披露する。

さらに、ゴリエが20年ぶりに音楽番組に登場。フジテレビのバラエティー番組で誕生し、『ワンナイR&R』では身体を張る姿が人気を集めた。2004年に発売した楽曲『Mickey』で音楽チャートで初登場1位を獲得。続く『PECORI♥NIGHT』で紅白歌合戦にも出演し、大ブームを巻き起こした。

今回はLDH所属のガールズグループGirls²とともに約20年ぶりに音楽番組に登場。ゴリエの驚がくの身体能力から繰り出される当時の映像とともにゴリエの歴史を振り返る。岡村扮する「サルエ」とのダンスバトル対決の映像も発掘され、スタジオでゴリエと岡村、そしてGirls²のダンス対決が勃発する。Girls²×Gorieで『♡桃色片想い♡ feat.Gorie』を披露する。