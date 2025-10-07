“7億円の投資失敗”や“事務所トラブル借金地獄”も...草彅剛＆ホラン千秋が「お金で失敗した有名人たち」の半生を紹介 | RBB TODAY

16日19時から、草彅剛とホラン千秋が初MCタッグを組む『あの金どこいった？～逆転人生にかける有名人～』（フジテレビ系）が放送される。

同番組は、かつて“大金”を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材。そのお金はどこに消えたのか、そして今、彼らは転身や復活を遂げているのかを追うドキュメントバラエティーだ。

今回登場するのは、泉ピン子、大沢樹生、門倉健、亀田興毅、久慈六郎、清水宏保、杉田かおる、仁井谷正充、野村宏伸、ハジメ（フォーリンラブ）、はまやねん（8.6秒バズーカー）、ボビー・オロゴン、湯木尚二の13人。

大御所俳優の泉、元・光GENJIの大沢、ドラマ『教師びんびん物語』などで人気を博した野村、「ラッスンゴレライ」で大ブレイクしたお笑いコンビ・8.6秒バズーカーのはまやねんといった“芸能人”から、ボクシング元世界3階級制覇王者の亀田、世界のスピードスケート短距離界の第一人者として活躍した清水ら、かつての“名アスリート”まで、番組では、各界の「お金で失敗した人々」の衝撃の半生を紹介。7億円の投資失敗、所属事務所とのトラブルがきっかけで陥った借金地獄など、知られざる壮絶なエピソードが明らかになる。

さらに、大きなビジネスを成功させながら、そこから一気に転落してしまった“実業家”たちも登場。90年代の大ヒットゲーム「ぷよぷよ」を開発したゲーム会社の創業者で、全盛期は年商70億円を誇るも、その後「ぷよぷよランド」の計画が失敗し90億円もの借金を抱えることになってしまった仁井谷や、今から約20年前、食品偽装が発覚し、それを受けて開いた“ささやき女将”の謝罪会見で一躍悪名が知れ渡り、程なくして倒産してしまった料亭グループ「船場吉兆」の一族（＝ささやき女将の息子）である湯木ら、もはや“伝説”級の人物が登場し、貴重な体験談を語る。

見届け人の草彅、ホラン、大久保、大木の4人がスタジオで繰り広げる“お金”に関するトークも、当番組の大きな見どころ。草彅がVTRを見ながら「この方々の思考、わかっちゃう…」と思わずお金で失敗した人たちへの共感を口にすると、3人が草彅の金銭感覚を心配する一幕も。

草彅は「ホランさんと、わたくし草彅が、最高のタッグでお届けする番組です！ホランさんがしっかり進行してくれるおかげで、僕はもう自由にしゃべっているだけなんですけど（笑）。でも、この凸凹コンビ感がまた絶妙で、こんなMCスタイル、なかなかないと思いますね。それにしてもこの番組は、VTRの出来が素晴らしい！リサーチも編集も、プロの技がギュッと詰まっていて、抜かりなし。どれも100点満点です！お金の大切さを学ぶことができるだけじゃなく、人生とお金に関する深い哲学も隠されていて。まさに今の時代のテレビにぴったりな内容だと思いますね。特に、金遣いがかなりゆるい僕にとっては、学ぶことばっかりで。そもそも僕、VTRに登場する方々の思考が全部わかっちゃうんですよ（笑）。だから正直、僕が一番、この番組のMCに適任だと思います！（笑）」とコメント。

ホラン千秋は「こんなにアットホームな雰囲気の中でお金のことを語り合う番組は今まで経験がなかったので、とても楽しい時間になりました。さまざまなパターンの\"あの金どこいった？\"の話が出てきて、中には心配になるものもあったのですが、その流れで\"草彅さん大丈夫ですか！？\"みたいな発言が何度もあって（笑）。みんなが本気で心配になる場面が多々あったので、草彅さんの周りの皆さんはちゃんと見守ってあげてほしいです（笑）。ちょっと学んで、たっぷり楽しんでもらえたらうれしいです！」とコメントした。