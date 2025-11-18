元戦隊ヒロイン・杉本有美、純白ランジェリーで艶やかショット！ | RBB TODAY

18日に発売された『週刊FLASH』最新合併号（光文社）に、スーパー戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日系）で注目を集め、現在は女優として舞台やドラマで幅広く活躍する杉本有美が登場している。

杉本有美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

誌面では、大人の女性の艶やかさをかつてなく堪能できる撮り下ろしグラビアを6ページにわたり披露。 公開されたカットでは、繊細なレースがあしらわれた純白のランジェリーを身にまとい、真っ白なシーツの上でリラックスした表情を見せた。 カメラを真っ直ぐに見つめる瞳や、アンニュイに髪や唇に触れる艶めかしい仕草が印象的だ。インタビューでは、20代を経て30代で至ったグラビアに対する心境の変化についても明かしている。

杉本は大阪府出身の36歳。高校時代から『bis』『JJ』（共に光文社）で専属モデルを務め、2006年には三愛水着イメージガールとして活動。2008年には『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日系）に出演するなど、モデル・女優として長きにわたり第一線で活躍している。 また、11月19日より上演される舞台『家族、片恋』への出演も控えている。